МИД Катара: возобновление стрельбы мешает посредничеству между Израилем и ХАМАС

Возобновление боевых действий негативно влияет на посреднические усилия Катара между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

«Министерство подчёркивает, что продолжение бомбардировок сектора Газа в первые часы после окончания перемирия осложняет посреднические усилия и усугубляет гуманитарную катастрофу», — приводит ТАСС заявление МИД Катара.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа.

По данным газеты The Washington Post, Израиль согласится на возобновление режима прекращения огня, если ХАМАС отпустит больше заложников.