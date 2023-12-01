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МИД Катара: возобновление стрельбы мешает посредничеству между Израилем и ХАМАС

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Возобновление боевых действий негативно влияет на посреднические усилия Катара между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
МИД Катара: возобновление стрельбы мешает посредничеству между Израилем и ХАМАС
  • AFP
  • © Omar El-Qattaa

«Министерство подчёркивает, что продолжение бомбардировок сектора Газа в первые часы после окончания перемирия осложняет посреднические усилия и усугубляет гуманитарную катастрофу», — приводит ТАСС заявление МИД Катара.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа.

По данным газеты The Washington Post, Израиль согласится на возобновление режима прекращения огня, если ХАМАС отпустит больше заложников.

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