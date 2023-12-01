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WP: Израиль согласится на режим тишины, если ХАМАС освободит больше заложников

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Израиль согласится на возобновление режима прекращения огня, если палестинское движение ХАМАС отпустит больше заложников. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
WP: Израиль согласится на режим тишины, если ХАМАС освободит больше заложников
  • AFP
  • © John MACDOUGALL

Отмечается, что посредником в переговорах между сторонами является Катар.

«Если ХАМАС возьмёт обязательство освободить больше заложников, то пауза может быть введена заново, несмотря на то что израильские военные уже начали обстрелы Газы», — говорится в заявлении.

Ранее в офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что ХАМАС не выполнило условия по освобождению из плена большего числа женщин, также движение обстреляло территорию Израиля.

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