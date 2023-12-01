WP: Израиль согласится на режим тишины, если ХАМАС освободит больше заложников

Израиль согласится на возобновление режима прекращения огня, если палестинское движение ХАМАС отпустит больше заложников. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Отмечается, что посредником в переговорах между сторонами является Катар.

«Если ХАМАС возьмёт обязательство освободить больше заложников, то пауза может быть введена заново, несмотря на то что израильские военные уже начали обстрелы Газы», — говорится в заявлении.

Ранее в офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что ХАМАС не выполнило условия по освобождению из плена большего числа женщин, также движение обстреляло территорию Израиля.