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В ХАМАС заявили о стремлении к режиму тишины с Израилем

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Палестинское движение ХАМАС стремится к установлению режима прекращения огня с Израилем, несмотря на возобновление обстрелов сектора Газа. Об этом сообщил член политбюро движения Усама Хамдан.
В ХАМАС заявили о стремлении к режиму тишины с Израилем
  • AFP
  • © John MACDOUGALL

«Мы серьёзно стремились к перемирию и до сих пор стремимся к нему, даже несмотря на возобновление израильской агрессии», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала Al Jazeera.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа.

Кроме того, в офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что ХАМАС не выполнило условия по освобождению из плена большего числа женщин, также движение обстреляло территорию Израиля.

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