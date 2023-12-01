В ХАМАС заявили о стремлении к режиму тишины с Израилем
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«Мы серьёзно стремились к перемирию и до сих пор стремимся к нему, даже несмотря на возобновление израильской агрессии», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала Al Jazeera.
Ранее Армия обороны Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа.
Кроме того, в офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что ХАМАС не выполнило условия по освобождению из плена большего числа женщин, также движение обстреляло территорию Израиля.