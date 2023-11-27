«Абсолютно неприемлемые идеи»: в России выступили против сценария международного контроля над сектором Газа

Москва считает неприемлемыми идеи об установлении международного контроля над сектором Газа или о его разделении по итогам конфликта, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Израильская сторона неоднократно заявляла, что не намерена оккупировать сектор Газа, но подчёркивала, что продолжение правления там ХАМАС недопустимо. Политологи отмечают, что Тель-Авив не хочет брать на себя ответственность за Газу и при этом пытается не допустить создания единого палестинского государства.

Россия считает неприемлемыми предложения об установлении международного контроля над сектором Газа или о его разделении по итогам конфликта с Израилем, заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

«Есть абсолютно неприемлемые, завиральные идеи о некоем международном контроле над сектором Газа, о некотором разделении сектора Газа. Я уж не говорю об этих совершенно неприемлемых соображениях о том, что нужно переселить население Газы куда-то за пределы сектора и тем самым решить вопрос», — подчеркнул дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что для урегулирования конфликта требуется сильная международная поддержка. «Понятно, что переговорный процесс не просто сам по себе буксует, он отражает действительно сложность этой проблемы, где много всего переплетено», — отметил посол.

Викторов подчеркнул роль Квартета по ближневосточному урегулированию, который состоит из Евросоюза, России, США и ООН.

«Мы всегда говорили, что «квартет» должен действовать в тесной координации и взаимосвязи прежде всего с региональными странами, они в первую очередь заинтересованы в восстановлении мира и стабильности», — добавил дипломат.

Контроль без оккупации

Напомним, что палестинские территории разделены на две части: расположенный на берегу Средиземного моря сектор Газа и Западный берег реки Иордан со столицей в Рамалле. После оккупации этих земель по итогам Шестидневной войны в 1967 году израильские войска оставались в Газе до 2005 года, когда из сектора в рамках плана одностороннего размежевания были выведены все еврейские поселения и базы. Значительная часть территории Западного берега до сих пор остаётся под израильским военным и гражданским контролем.

С уходом израильтян из Газы власть в секторе была передана руководству Палестины. Однако в 2007 году к власти в анклаве пришло радикальное движение ХАМАС.

После начала нового витка конфликта 7 октября 2023-го власти Израиля неоднократно заявляли, что цель Тель-Авива заключается в полном уничтожении ХАМАС. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводила бомбардировки, а затем перешла к наземной операции в палестинском анклаве и в итоге окружила Газу — крупнейший город сектора с населением свыше 700 тыс. человек.

Израильские военные

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© Mostafa Alkharouf / Anadolu

Из-за тесной застройки и высокой плотности населения в секторе Газа удары ЦАХАЛ приводят к большому количеству жертв среди мирного населения. Однако, несмотря на критику со стороны международного сообщества за нанесение ударов по жилым кварталам Газы, а также по районам и объектам, в которых укрываются гражданские лица, ЦАХАЛ продолжает жёсткие действия в рамках своей операции.

По данным Bloomberg, Израиль ещё в середине октября начал обсуждать с США возможность создания временного правительства в секторе Газа при поддержке ООН и при участии арабских государств.

Однако вопрос о том, кто будет управлять анклавом после окончания конфликта, до сих пор остаётся открытым и стал одной из причин возникновения разногласий между Тель-Авивом и Вашингтоном — его главным союзником на международной арене.

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В начале ноября госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Ирак заявил, что в будущем устройстве Газы центральную роль должны играть палестинские власти, которые сейчас возглавляют Махмуд Аббас и движение ФАТХ.

Сам Аббас по итогам встречи с Блинкеном 5 ноября заявил, что его сторона готова взять на себя управление над сектором Газа, но только в рамках всеобъемлющего политического решения (под этим палестинцы понимают официальное создание своего национального государства со столицей в Восточном Иерусалиме).

Однако в Израиле такой вариант развития событий решительно отвергли. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который исключил возможность привлечения нынешнего руководства Палестины к управлению Газой.

«Там должно быть что-то другое. Но в любом случае (Израиль. — RT) должен обеспечивать контроль за безопасностью», — сказал он.

Позднее, 16 ноября, президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Тель-Авиву в ближайшем будущем придётся сохранять свои силы в секторе Газа.

«Если мы уйдём, чья власть там установится? Нам нельзя оставлять вакуум. Мы должны думать, каким будет этот механизм. Сейчас высказывается множество идей», — пояснил Герцог.

По его словам, правительство обсуждает будущее анклава после окончания войны с ХАМАС. Герцог допустил участие в этом процессе США и соседних с Израилем стран.

После этого Энтони Блинкен в интервью ABC заявил, что США считают неприемлемым сценарий с реоккупацией сектора Газа еврейским государством. Он подчеркнул, что Вашингтон довёл эту позицию до премьер-министра Израиля.

«Мы совершенно ясно дали понять, что повторная оккупация сектора Газа Израилем невозможна, равно как и сектор Газа не может дальше использоваться в качестве платформы для террористических атак. Возможно, потребуется переходный период, когда (Израиль. — RT) будет обеспечивать сектору Газа безопасность. Это ещё предстоит рассмотреть. Но если говорить о будущем сектора Газа, по нашему мнению, он должен находиться под управлением Палестины, кроме того, должна быть обеспечена безопасность», — заявил Блинкен.

Два государства

Старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин в разговоре с RT отметил, что позиция России по вопросу о том, кто должен контролировать Газу, давно определена: это должно делать созданное в соответствии с резолюцией ООН государство Палестина.

«Израиль уже снова фактически оккупирует части Газы в противоречии с международными правилами. Каждый народ имеет право на свою территорию, и нынешнее положение Газы — это ненормальная ситуация. Непонятно, какой международный контроль предлагается установить за палестинским анклавом, механизмов для этого нет. Посол РФ в своём заявлении обращает внимание именно на это», — подчеркнул политолог.

Разрушения в Газе

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Сейчас ситуация в конфликте немного стабилизировалась, так как удалось достичь временного перемирия между ХАМАС и Тель-Авивом для обмена заложниками, отметил Зинин.

«Хотя бы на короткое время прекращены масштабные военные действия, не происходит дальнейшее разрушение мирной инфраструктуры. Остаётся надеяться, что стороны согласятся продлить этот период. Это позволит прежде всего заняться пострадавшими мирными жителями. Только после этого можно будет говорить о дальнейших решениях и о том, кто будет управлять анклавом», — сказал политолог.

Он добавил, что сейчас трудно сказать, каким будет послевоенное устройство Газы и палестинских территорий.

«Конечно, все хотели бы, чтобы было найдено такое решение, при котором в очередной раз не повторился бы нынешний сценарий, который воспроизводится с 2008 года. Однако позиции Израиля и ХАМАС известны — они собираются дальше следовать целям, поставленным в начале конфликта», — заметил эксперт.

В свою очередь, политолог, специалист по Ближнему Востоку Александр Крылов в комментарии RT напомнил, что в результате действий ЦАХАЛ город Газа уже фактически разрушен.

«Это крупнейшая гуманитарная катастрофа современности. Разрушена вся инфраструктура, абсолютно вся. Не осталось ничего. Разрушены школы, больницы, отсутствует подача воды. Сейчас трудно найти в мире территорию, на которой положение было бы схожим с Газой», — подчеркнул аналитик.

По его мнению, вопрос будущего статуса палестинского анклава в секторе Газа будет зависеть от действий Тель-Авива.

«Всё зависит от того, как поведёт себя израильское руководство. Если оно выполнит своё обещание и полностью уничтожит ХАМАС, то останется один на один с легитимным правительством Палестины. Оно признано 120 странами мира, в том числе Евросоюзом и США. Израилю ничего не останется, как тоже признать его. Тель-Авив, очевидно, не хочет этого делать. Израиль хочет сохранить две разрозненные территории, чтобы они не объединились в полноценное государство», — заключил эксперт.