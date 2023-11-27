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Перемирие в секторе Газа продлили ещё на два дня

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Перемирие между израильскими войсками и силами ХАМАС в секторе Газа продлено ещё на два дня. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Катара.
Перемирие в секторе Газа продлили ещё на два дня
  • AP

Как сообщает Al Jazeera, представитель катарского МИД Маджед аль-Ансари подтверждает, что «была достигнута договорённость о продлении гуманитарного перемирия ещё на два дня в секторе Газа».

ХАМАС также сообщает, что временное перемирие было продлено по соглашению с Катаром и Египтом и на тех же условиях.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что Израиль положительно оценивает возможность продления паузы в секторе Газа для освобождения дополнительных десяти заложников в день.

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