«Попытка держать руку на пульсе»: что стоит за словами главы Госдепа США о праве Израиля на самооборону

Израиль обладает не только правом, но и обязанностью защищать собственную территорию после нападения палестинского движения ХАМАС. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в еврейское государство. При этом ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что его правительство не согласится на так называемую гуманитарную паузу. В то же время телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации сообщил, что американские чиновники обеспокоены тем, что поддержка Израиля со стороны США может привести к ещё большей изоляции Вашингтона. С точки зрения политологов, слова о праве Израиля на самооборону являются политическим заявлением, которое не может быть оправданием неизбирательных ударов по гражданскому населению.

Израиль обладает правом и обязанностью на самооборону в ответ на нападение на страну боевиков палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в ближневосточное государство.

«Израиль не только имеет право, но и обязан защищаться... чтобы события 7 октября больше никогда не повторились», — сказал глава Госдепа перед встречей с израильским президентом Ицхаком Герцогом.

Блинкен при этом подчеркнул, что «то, как именно Израиль проводит свою кампанию по борьбе с ХАМАС, имеет значение». По его словам, мирные жители Газы не несут ответственности за произошедшее 7 октября.

Растущие разногласия

Ранее американская газета The New York Times отметила, что одной из целей визита Блинкена в Израиль является намерение склонить власти страны объявить «гуманитарную паузу» в рамках военной операции против движения ХАМАС и палестинского анклава в Газе.

Позднее официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби уточнил, о чём может идти речь в данном случае.

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«Гуманитарная пауза... является временной, локализованной и сфокусированной — сфокусированной на конкретной цели или целях, на ввозе гуманитарной помощи и вывозе людей», — пояснил он на брифинге для прессы.

Впрочем, Нетаньяху отверг предложение о паузе в боевых действиях, заявив всего через несколько минут после того, как Блинкен публично выступил с соответствующим призывом, что рассмотрение вопроса о прекращении огня произойдёт только после освобождения всех заложников.

В то же время телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники в администрации Байдена сообщил, что целый ряд американских чиновников обеспокоен тем, что поддержка Израиля со стороны США на фоне его жёстких действий в отношении населения Газы приведёт к ещё большей изоляции Соединённых Штатов на международной арене.

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Кроме того, всё больше чиновников администрации обеспокоены растущим числом погибших в секторе Газа и гуманитарным кризисом, что ставит под вопрос методы израильтян, сообщает NBC.

Так, один из представителей Белого дома рассказал телеканалу об обеспокоенности окружения Байдена тем, что в общественном поле закрепляется мнение, что президент США поддерживает все военные действия Израиля и поставляет ему оружие для убийства мирных палестинцев — женщин и детей.

Напомним, Джо Байден 18 октября посетил Израиль и в ходе визита заявил о полной поддержке страны.

При этом некоторые члены администрации опасаются разногласий с Израилем, а также того, что израильтян не удастся принудить к ведению боевых действий в секторе Газа более избирательными методами.

С начала нового этапа палестино-израильского конфликта в октябре ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) уже неоднократно подвергался критике за нанесение ударов по жилым кварталам Газы, а также районам и объектам, где укрываются гражданские лица. Так, в результате удара по больнице «Аль-Ахли» погибли от 500 до 800 человек.

Позднее израильские силы атаковали греческую православную церковь Святого Порфирия, где укрывались палестинские беженцы. Кроме того, удару подвергся и лагерь беженцев «Джабалия». По данным МВД палестинского анклава, там погибли и получили ранения по меньшей мере 400 человек.

Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини, выступая на заседании Совбеза организации, сообщил, что около 70% погибших в секторе Газа в результате израильских ударов — женщины и дети.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, комментируя действия ЦАХАЛ в секторе Газа, заявил, что они похожи на месть.

«Политический манёвр»

Между тем, как полагают эксперты, позиция Израиля о самозащите и её поддержка госсекретарём США Блинкеном — это политическое заявление, которое не освобождает Тель-Авив от ответственности за свои действия.

«Слова о том, что Израиль действует в целях самозащиты, — это произвольная трактовка ситуации. С юридической точки зрения на этот вопрос уже ответил постпред РФ в ООН Василий Небензя, напомнив о том, что Израиль является оккупирующей стороной», — отметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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Ранее российский дипломат на сессии Совбеза ООН напомнил, что статус Израиля как оккупирующей державы был подтверждён в заключении Международного суда ООН в 2004 году, что лишает его права на «самооборону». При этом Небензя подчеркнул, что Россия признаёт право Израиля на обеспечение своей безопасности.

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Владимир Брутер обратил внимание на то, что Израиль в качестве ответного аргумента приводит тот факт, что сектор Газа и другие палестинские территории являются автономией и там нет израильских силовых структур.

«Но Израиль нарушает резолюцию ООН о создании арабского государства Палестина. Это говорит о том, что Тель-Авив не выполняет указания международного сообщества и его организаций. Всё остальное в этом вопросе является вторичным. С юридической точки зрения ситуация давно должна быть разрешена созданием арабского государства Палестина. И вопрос о том, почему этого до сих пор не сделано, следует адресовать США», — рассуждает политолог.

Что же касается разногласий в администрации Байдена, то Брутер считает их вполне закономерными, так как особые отношения с Израилем — это по большей части заслуга президентов-республиканцев и их администраций. Так, при предыдущем демократе во главе Белого дома — Бараке Обаме — отношения США с Израилем были весьма прохладными, напомнил эксперт.

«В администрации Байдена есть очень много недовольных Израилем чиновников. Либеральные демократы считают, что любой национализм, в том числе израильский, противоречит духу современных США. Неслучайно в СМИ появилась информация о том, что сотрудники Госдепа якобы хотели написать письмо, что линия Блинкена противоречит позиции большинства его подчинённых. Это, конечно, спустили на тормозах, но многие в Демпартии всё же считают, что нынешний уровень поддержки Израиля выше, чем требуется», — говорит политолог.

Однако вряд ли позиция Белого дома по отношению к Израилю поменяется под давлением общественного мнения, считает Брутер. Он обратил внимание на тот факт, что после Тель-Авива госсекретарь США отправится в Иорданию, чтобы предотвратить её разворот и объединение с другими арабскими государствами, находящимися в оппозиции к Израилю.

В свою очередь, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT отметил, что Израиль действует очень агрессивными методами.

«Это вызывает сожаление, потому что сопровождается массовой гибелью гражданского населения. Администрация Байдена, в том числе госсекретарь Блинкен, пытается оправдать действия своего прокси на Ближнем Востоке в лице Тель-Авива. Это политический манёвр после заявлений о безусловной поддержке. Визиты в Израиль Блинкена — попытка держать руку на пульсе, но получается из рук вон плохо из-за подчёркнуто брутальной позиции Нетаньяху, его правительства и действий ЦАХАЛ», — заключил эксперт.