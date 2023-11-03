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NBC: Вашингтон опасается ещё большей изоляции США из-за поддержки Израиля

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Американские чиновники обеспокоены тем, что поддержка Соединёнными Штатами Израиля приведёт к ещё большей изоляции США на мировой арене.
NBC: Вашингтон опасается ещё большей изоляции США из-за поддержки Израиля
  • AP
  • © Israel Defense Forces

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на действующих и бывших высокопоставленных американских чиновников.

«Некоторые представители администрации также обеспокоены тем, что США могут стать всё более и более изолированными на мировой арене из-за тесной связи президента Джо Байдена с Израилем, а также тем, что его будут обвинять в некоторых действиях израильских военных», — указывает телеканал.

Уточняется, что Байден и его главные помощники на прошлой неделе скорректировали публичное послание администрации, подчеркнув обеспокоенность по поводу палестинского гражданского населения и усилий США по предоставлению им гуманитарной помощи.

«Если дела действительно пойдут плохо, мы хотим иметь возможность сослаться на наши прошлые заявления», — заявил высокопоставленный американский чиновник. 

Чиновник также заявил, что администрация особенно обеспокоена распространением слухов о том, что Байден поддерживает все военные действия Израиля и что предоставленное США оружие использовалось для убийства палестинских мирных жителей, многие из которых — женщины и дети.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа. При этом сообщалось, что президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права в рамках операции в секторе Газа. 

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