Байден не считает, что Израиль нарушает нормы гуманитарного права в Газе

Президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права в рамках операции в секторе Газа. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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В ходе брифинга журналисты отметили, что американский лидер постоянно призывает Израиль соблюдать международные правила ведения военных действий. Кирби спросили: считает ли Байден, что Тель-Авив нарушает нормы международного гуманитарного права? «Нет», — приводит РИА Новости слова американского чиновника. Ранее глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что власти США будут обсуждать с Израилем конкретные шаги по минимизации жертв среди гражданских в секторе Газа.