Байден не считает, что Израиль нарушает нормы гуманитарного права в Газе
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В ходе брифинга журналисты отметили, что американский лидер постоянно призывает Израиль соблюдать международные правила ведения военных действий.
Кирби спросили: считает ли Байден, что Тель-Авив нарушает нормы международного гуманитарного права?
«Нет», — приводит РИА Новости слова американского чиновника.
Ранее глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что власти США будут обсуждать с Израилем конкретные шаги по минимизации жертв среди гражданских в секторе Газа.