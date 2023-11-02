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Блинкен: США намерены обсудить с Израилем шаги по минимизации жертв в Газе

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Власти США будут обсуждать с Израилем конкретные шаги по минимизации жертв среди гражданских в секторе Газы. Об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.
Блинкен: США намерены обсудить с Израилем шаги по минимизации жертв в Газе
  • AP

«Мы будем говорить с Израилем о конкретных шагах, которые могут и должны быть предприняты для минимизации потерь среди мужчин, женщин и детей в Газе», — приводит ТАСС его слова.

Блинкен добавил, что этот вопрос стоит на повестке у администрации США.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате удара израильской армии по району близ школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа есть раненые и жертвы среди гражданских.

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