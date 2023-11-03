В ООН заявили о множестве различных военных преступлений Израиля в секторе Газа
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«Мы явно говорим о совершении множества различных военных преступлений в Газе», — цитирует её РИА Новости.
Таким образом она ответила вопрос, совершает ли Израиль преступление против человечности в Газе.
Вместе с этим Троссел добавила, что только компетентный суд может определить, совершает ли Израиль геноцид в Газе.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права в рамках операции в секторе Газа.