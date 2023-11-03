В ООН заявили о множестве различных военных преступлений Израиля в секторе Газа

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.

«Мы явно говорим о совершении множества различных военных преступлений в Газе», — цитирует её РИА Новости.

Таким образом она ответила вопрос, совершает ли Израиль преступление против человечности в Газе.

Вместе с этим Троссел добавила, что только компетентный суд может определить, совершает ли Израиль геноцид в Газе.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права в рамках операции в секторе Газа.