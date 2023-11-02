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Небензя заявил, что у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей страны

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У Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державы, это подтверждено заключением Международного суда ООН в 2004 году.

С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя.

При этом он подчеркнул, что Россия признаёт право Израиля на обеспечение своей безопасности, однако она может быть полностью гарантирована только в случае справедливого решения палестинской проблемы.

«Мы не отказываем Израилю в праве бороться с террором. Но боритесь с террористами, не с мирным населением», — передаёт слова постпреда РИА Новости.

Также Небензя заявил, что Россия призывает остановить кровопролитие на Ближнем Востоке.

Кроме того, он заявил, что в секторе Газа разворачивается катастрофа библейского масштаба.

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