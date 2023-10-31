Небензя: в секторе Газа разворачивается катастрофа библейского масштаба
Об этом информирует ТАСС.
По словам постпреда, пришло время назвать вещи «своими именами».
«На оккупированной палестинской территории, Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа разворачивается гуманитарная катастрофа библейского масштаба», — сказал Небензя.
Ранее Небензя заявил, что США грубо нарушили суверенитет Сирии, нанеся удары по её объектам.
Также, по его словам, резолюция ГА ООН должна привести к перемирию на Ближнем Востоке.