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Небензя: в секторе Газа разворачивается катастрофа библейского масштаба

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в секторе Газа в настоящее время разворачивается гуманитарная катастрофа библейского масштаба.

Об этом информирует ТАСС.

По словам постпреда, пришло время назвать вещи «своими именами».

«На оккупированной палестинской территории, Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа разворачивается гуманитарная катастрофа библейского масштаба», — сказал Небензя.

Ранее Небензя заявил, что США грубо нарушили суверенитет Сирии, нанеся удары по её объектам.

Также, по его словам, резолюция ГА ООН должна привести к перемирию на Ближнем Востоке.

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