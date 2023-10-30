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Небензя: США грубо нарушили суверенитет Сирии, нанеся удары по её объектам

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты грубо нарушили суверенитет Сирии, нанеся удары по объектам на территории страны.
Небензя: США грубо нарушили суверенитет Сирии, нанеся удары по её объектам
  • AP
  • © Bebeto Matthews

Об этом дипломат сказал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации. 

Небензя напомнил, что Вашингтон по приказу президента США Джо Байдена нанёс 26 октября удары по двум объектам в районе города Бу-Кемаль в Сирии.

«Подобные нелегитимные действия Вашингтона являются не чем иным, как грубым нарушением суверенитета Сирии и норм международного права», — цитирует его ТАСС.

Небензя добавил, что подобные действия со стороны США могут спровоцировать вооружённую эскалацию в масштабах всего ближневосточного региона.

Ранее Джо Байден заявил, что удары Вашингтона по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев и соответствовали положению Устава ООН.

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