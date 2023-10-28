RT в Telegram
Подпишись

Байден: удары США по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден заявил, что удары Вашингтона по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев и соответствовали положению устава ООН.

Об этом информирует РИА Новости.

«Соединённые Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону», — сказал американский лидер.

По его словам, данное право отражено в статье 51 устава ООН.

Ранее сообщалось, что военные США за последние десять дней подверглись уже 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников.

Также координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден, без сомнения, ответит Ирану на возможные атаки против американских военных на Ближнем Востоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить