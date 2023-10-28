Байден: удары США по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев

Президент США Джо Байден заявил, что удары Вашингтона по объектам в Сирии были нужны для защиты американцев и соответствовали положению устава ООН.

Об этом информирует РИА Новости.

«Соединённые Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону», — сказал американский лидер.

По его словам, данное право отражено в статье 51 устава ООН.

Ранее сообщалось, что военные США за последние десять дней подверглись уже 20 атакам в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников.

Также координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден, без сомнения, ответит Ирану на возможные атаки против американских военных на Ближнем Востоке.