Кирби: Байден ответит Ирану на возможные атаки против военных США

Президент США Джо Байден, без сомнения, ответит Ирану на возможные атаки против американских военных на Ближнем Востоке, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Президент предельно чётко обозначил, что намерен действовать для защиты американского военного персонала на земле», — приводит РИА Новости слова Кирби в ответ на вопрос о реакции США на возможные атаки Ирана.

Он отметил, что эти действия будут носить оборонительный характер.

Ранее в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по двум принадлежащим, по американской версии, Ирану объектам в Сирии в ответ на прошлые атаки по своим позициям.