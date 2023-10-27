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Кирби: Байден ответит Ирану на возможные атаки против военных США

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Президент США Джо Байден, без сомнения, ответит Ирану на возможные атаки против американских военных на Ближнем Востоке, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Кирби: Байден ответит Ирану на возможные атаки против военных США
  • Gettyimages.ru

«Президент предельно чётко обозначил, что намерен действовать для защиты американского военного персонала на земле», — приводит РИА Новости слова Кирби в ответ на вопрос о реакции США на возможные атаки Ирана.

Он отметил, что эти действия будут носить оборонительный характер.

Ранее в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по двум принадлежащим, по американской версии, Ирану объектам в Сирии в ответ на прошлые атаки по своим позициям.

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