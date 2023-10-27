Кирби: Байден ответит Ирану на возможные атаки против военных США
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«Президент предельно чётко обозначил, что намерен действовать для защиты американского военного персонала на земле», — приводит РИА Новости слова Кирби в ответ на вопрос о реакции США на возможные атаки Ирана.
Он отметил, что эти действия будут носить оборонительный характер.
Ранее в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по двум принадлежащим, по американской версии, Ирану объектам в Сирии в ответ на прошлые атаки по своим позициям.