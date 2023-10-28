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Небензя: резолюция ГА ООН должна привести к перемирию на Ближнем Востоке

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Принятие резолюции по палестино-израильскому конфликту в Генеральной Ассамблее ООН должно привести к установлению перемирия и прекращению насилия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, обе стороны обязаны прислушаться к решению ГА ООН.

«Прежде всего это касается немедленного перемирия, которое должно привести к прекращению насилия», — цитирует постпреда ТАСС.

Небензя назвал это особенно важным в свете поступающей информации о начале наземных военных действий в секторе Газа.

Также Небензя заявил, что с принятием Ближневосточной резолюции в Генассамблее ООН возобладали здравый смысл, справедливость и гуманизм.

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