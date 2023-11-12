Невысказанные обязательства: спикер ЦАХАЛ заявил, что Израиль не обещал не наносить удары по югу сектора Газа

Вооружённые силы Израиля не брали на себя обязательств не наносить удары по южным районам сектора Газа, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус. Он не исключил, что могут быть случаи, когда Армия обороны Израиля будет «поражать важные военные цели в Газе». Ранее израильские власти неоднократно призывали палестинцев перебраться на юг анклава. Как считают политологи, текущие заявления ЦАХАЛ направлены на то, чтобы снять ответственность с израильской стороны за её несоразмерные действия в отношении мирных палестинцев.

Вооружённые силы Израиля не брали на себя обязательств не наносить удары по югу сектора Газа, заявил представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

«Ситуация «на земле» является динамичной, идёт война. И я хочу подчеркнуть, что мы призывали и будем и дальше призывать палестинцев направляться на юг. Однако мы ни на каком из этапов не заявляли, что не будем наносить удары по южным районам Газы», — приводит его слова ТАСС.

Спикер Армии обороны Израиля добавил, что в дальнейшем могут быть случаи, когда ЦАХАЛ будет «поражать важные военные цели в Газе».

«Мы никогда не говорили, что не будем наносить удары по южным районам Газы. Мы заявляли только о том, что фокусируем основные боевые действия или главные операции на севере сектора. Полагаю, это довольно ясно и достаточно очевидно для тех, кто наблюдает за ситуацией», — подчеркнул Конрикус.

Неизбирательные методы

Напомним, что ЦАХАЛ продолжает бомбардировки сектора Газа и в последнее время проводит наземную операцию после того, как боевики палестинского движения ХАМАС 7 октября вторглись в южные регионы Израиля, атаковав ряд военных объектов и гражданских поселений, а также произвели массированный обстрел территории еврейского государства.

Сразу после нападения премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль «превратит в руины» все места в Газе, где находится движение ХАМАС, и заявил, что жители города должны покинуть его. 12 октября представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Минобороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили ООН о необходимости эвакуировать 1,1 млн палестинцев из Газы на юг анклава в течение 24 часов.

«Организация Объединённых Наций считает проведение столь масштабного перемещения населения невозможным без разрушительных гуманитарных последствий. ООН настоятельно призывает отменить любой такой приказ, если его действительно отдали, чтобы происходящая сейчас трагедия не переросла в катастрофическую ситуацию», — сказал Дюжаррик.

Израильские танки

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© Ariel Schalit

К 5 ноября силы ЦАХАЛ окружили Газу и продвинулись до побережья, тем самым разделив регион на северную и южную части. В ЦАХАЛ уточнили, что односторонний коридор на юг для эвакуации мирного населения остаётся открытым. Тогда же израильское издание Haaretz сообщило, что ЦАХАЛ наносит массированные удары по городу.

На следующий день представители ЦАХАЛ в очередной раз заявили, что жители северных районов Газы должны покинуть их, однако на эвакуацию было отведено всего четыре часа. При этом, по данным на 2023 год, на территории сектора Газа проживали 2,1 млн человек. По последней оценке ООН, вынужденно покинули свои дома около 1,5 млн жителей анклава.

Из-за тесной застройки и высокой плотности населения удары ЦАХАЛ по Газе сопровождаются большим количеством жертв среди мирного населения. Так, генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее сообщил, что около 70% погибших в секторе Газа в результате израильских ударов — женщины и дети.

ЦАХАЛ неоднократно подвергался критике за нанесение ударов по жилым кварталам Газы, а также по районам и объектам, где укрываются гражданские лица. Так, в результате удара по больнице «Аль-Ахли» погибли, по разным данным, от 500 до 800 человек.

Позднее израильские силы атаковали греческую православную церковь Святого Порфирия, где укрывались палестинские беженцы. Удару подвергся и лагерь беженцев «Джабалия». По данным МВД Газы, там погибли и получили ранения по меньшей мере 400 человек.

Неизбирательные действия ЦАХАЛ осудили и в России.

«Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса — с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности. Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чём не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя», — заявил 30 октября Владимир Путин.

Впрочем, несмотря на международную критику, ЦАХАЛ продолжает наносить удары по Газе. Так, накануне израильские силы окружили танками несколько больниц в секторе Газа, включая «Аль-Шифа» и «Аль-Рантиси». ЦАХАЛ утверждает, что в госпитале «Аль-Шифа» якобы располагается главный штаб группировки ХАМАС.

В ходе боевых действий «Аль-Шифа» была полностью лишена энергоснабжения. Телеканал Al Hadath со ссылкой на Минздрав анклава сообщил, что не менее пяти пациентов госпиталя умерли в реанимации из-за нехватки кислорода.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов со ссылкой на Минздрав палестинского анклава, общее число погибших в секторе Газа с 7 октября превысило 11 тыс.

Последствия израильских ударов по Газе

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«Ситуация трагическая»

Эксперты обращают внимание на тот факт, что Израиль, ранее убеждавший мирных палестинцев переместиться на юг сектора Газа, чтобы те избежали неизбирательных ударов, по сути, теперь заявил об отсутствии каких бы то ни было безопасных зон на территории анклава.

«Заявление представителя ЦАХАЛ — это попытка изменить контекст происходящего и уйти от критики в бесчеловечном отношении к мирному населению Палестины — женщинам, детям, старикам. Они проводят геноцид палестинского народа. Вместо борьбы с ХАМАС израильтяне уничтожают самих палестинцев, это преступление против человечности», — заявил в комментарии RT военный эксперт Виктор Литовкин.

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Он напомнил, что текущий конфликт можно было предотвратить: его решение было утверждено ООН более 75 лет назад, однако Израиль и США просто отказались его исполнять.

«Дальнейшие действия Израиля на территории Газы неизбежно приведут к новым жертвам среди мирного населения», — констатировал Литовкин.

Старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин, со своей стороны, полагает, что от Израиля и вовсе не стоило ожидать последовательности в гуманитарных вопросах.

«Наивно было полагать, что израильтяне станут следовать каким-то невысказанным обязательствам. Они официально объявили Газе войну и действуют соответствующим образом. Поставлена цель искоренить ХАМАС, и там, где ЦАХАЛ считает необходимым применить силу, он это сделает, и наличие мирного населения их не остановит», — отметил политолог в разговоре с RT.

С его точки зрения, пока нет никаких признаков того, что Израиль ограничится действиями только на севере палестинского анклава.

«Израильские силы будут действовать на всей территории Газы. Это неизбежно приведёт к страданиям мирного населения. Конечно, ситуация трагическая», — добавил Зинин.

Весь мир призывает к разрешению этого конфликта, однако эскалация лишь нарастает, отметил специалист.

«К сожалению, есть реалии горячего противостояния, в котором каждая из сторон стремится показать, что она не отступится от своих целей и не хочет демонстрировать слабость. Всё это приводит к тем последствиям, которые мы видим сейчас», — заключил Зинин.