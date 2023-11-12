«Специалисты оказывают людям помощь»: МЧС проводит эвакуацию россиян из сектора Газа

Началась эвакуация из сектора Газа граждан РФ, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, заявили в МЧС России. Как уточнили в ведомстве, на протяжении недели совместно с дипломатами проводилась работа по согласованию порядка и маршрутов вывода российских граждан. По состоянию на середину дня 12 ноября КПП «Рафах» на юге сектора Газа пересекли 70 граждан России. Специалисты МЧС на месте оказывают людям необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой. После пересечения границы с Египтом россиян направят в Каир, где им помогут оформить все необходимые документы.

В пресс-службе МЧС России рассказали о начале процесса эвакуации из сектора Газа граждан РФ, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта. Работа организована при содействии российских дипломатов.

«На протяжении недели оперативная группа МЧС России проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации... На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта. Специалисты МЧС России оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что все граждане РФ, которые пересекли границу с Египтом, будут направлены в Каир, где развёрнут оперативный штаб МЧС России. Там им помогут оформить все необходимые документы. По данным ведомства по состоянию на 15:30 мск 12 ноября, 70 граждан России пересекли КПП «Рафах» на юге сектора Газа.

Агентство ТАСС сообщало, что с 5 ноября в Каире в готовности находится два самолёта Ил-76 МЧС РФ, предназначенные для эвакуации россиян из Газы.

Гуманитарная ситуация в Газе

Между тем Управление ООН по координации гуманитарных вопросов со ссылкой на пресс-службу Минздрава сектора Газа сообщило, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта (с 7 октября) на территории анклава погибли более 11 тыс. человек.

«11 ноября, после того как в больницах на севере страны прекратилась работа служб и коммуникаций, Министерство здравоохранения Газы не обновило данные о количестве жертв... По состоянию на 14:00 10 ноября число погибших палестинцев в Газе составило 11 078, из них 4506 детей и 3027 женщин», — приводит ТАСС текст заявления.

В Газе сохраняется тяжёлая гуманитарная обстановка, в частности в вопросах функционирования медицинских учреждений. Так, Палестинское общество Красного Полумесяца заявило о прекращении работы больницы «Аль-Кудс» из-за истощения запасов топлива и отключения электроэнергии.

Телеканал Al Hadath сообщил, что по меньшей мере три младенца и пять пациентов реанимации в госпитале «Аль-Шифа» погибли из-за нехватки кислорода. А иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники проинформировало, что госпиталь полностью отключён от электроснабжения.

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Незадолго до этого глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице «Аль-Шифа» на фоне боёв в этом районе.

Наряду с этим пресс-служба правительства Палестины сообщила, что израильские военные наносят удары по внутренней территории комплекса «Аль-Шифа» при помощи беспилотников. Уточняется, что несколько человек получили ранения.

Армия обороны Израиля ранее информировала об открытии путей для эвакуации из трёх больниц на севере сектора Газа, а также об открытии маршрута, позволяющего эвакуироваться в южную часть анклава. Как заявили в ЦАХАЛ, эвакуация предусмотрена как пешком, так и на машинах скорой помощи.

При этом в одном из других заявлений израильские военные сообщили, что не брали на себя обязательств не наносить удары по южным районам сектора Газа.

«Ситуация «на земле» является динамичной, идёт война. И я хочу подчеркнуть, что мы призывали и будем и дальше призывать палестинцев направляться на юг. Однако мы ни на каком из этапов не заявляли, что не будем наносить удары по южным районам Газы», — приводит ТАСС слова представителя ЦАХАЛ Джонатана Конрикуса.

Кроме того, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что международное давление не способно повлиять на «настойчивость Израиля в защите самого себя». Политик в этой связи заявил о готовности «противостоять всему миру, если это будет необходимо».