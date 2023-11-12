«Специалисты оказывают людям помощь»: МЧС проводит эвакуацию россиян из сектора Газа
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В пресс-службе МЧС России рассказали о начале процесса эвакуации из сектора Газа граждан РФ, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта. Работа организована при содействии российских дипломатов.
«На протяжении недели оперативная группа МЧС России проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации... На данный момент пункт пропуска пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону конфликта. Специалисты МЧС России оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что все граждане РФ, которые пересекли границу с Египтом, будут направлены в Каир, где развёрнут оперативный штаб МЧС России. Там им помогут оформить все необходимые документы. По данным ведомства по состоянию на 15:30 мск 12 ноября, 70 граждан России пересекли КПП «Рафах» на юге сектора Газа.
Агентство ТАСС сообщало, что с 5 ноября в Каире в готовности находится два самолёта Ил-76 МЧС РФ, предназначенные для эвакуации россиян из Газы.
Гуманитарная ситуация в Газе
Между тем Управление ООН по координации гуманитарных вопросов со ссылкой на пресс-службу Минздрава сектора Газа сообщило, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта (с 7 октября) на территории анклава погибли более 11 тыс. человек.
«11 ноября, после того как в больницах на севере страны прекратилась работа служб и коммуникаций, Министерство здравоохранения Газы не обновило данные о количестве жертв... По состоянию на 14:00 10 ноября число погибших палестинцев в Газе составило 11 078, из них 4506 детей и 3027 женщин», — приводит ТАСС текст заявления.
В Газе сохраняется тяжёлая гуманитарная обстановка, в частности в вопросах функционирования медицинских учреждений. Так, Палестинское общество Красного Полумесяца заявило о прекращении работы больницы «Аль-Кудс» из-за истощения запасов топлива и отключения электроэнергии.
Телеканал Al Hadath сообщил, что по меньшей мере три младенца и пять пациентов реанимации в госпитале «Аль-Шифа» погибли из-за нехватки кислорода. А иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники проинформировало, что госпиталь полностью отключён от электроснабжения.
Незадолго до этого глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице «Аль-Шифа» на фоне боёв в этом районе.
Наряду с этим пресс-служба правительства Палестины сообщила, что израильские военные наносят удары по внутренней территории комплекса «Аль-Шифа» при помощи беспилотников. Уточняется, что несколько человек получили ранения.
Армия обороны Израиля ранее информировала об открытии путей для эвакуации из трёх больниц на севере сектора Газа, а также об открытии маршрута, позволяющего эвакуироваться в южную часть анклава. Как заявили в ЦАХАЛ, эвакуация предусмотрена как пешком, так и на машинах скорой помощи.
При этом в одном из других заявлений израильские военные сообщили, что не брали на себя обязательств не наносить удары по южным районам сектора Газа.
«Ситуация «на земле» является динамичной, идёт война. И я хочу подчеркнуть, что мы призывали и будем и дальше призывать палестинцев направляться на юг. Однако мы ни на каком из этапов не заявляли, что не будем наносить удары по южным районам Газы», — приводит ТАСС слова представителя ЦАХАЛ Джонатана Конрикуса.
Кроме того, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что международное давление не способно повлиять на «настойчивость Израиля в защите самого себя». Политик в этой связи заявил о готовности «противостоять всему миру, если это будет необходимо».