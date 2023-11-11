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Страны ЛАГ и ОИС осудили политику двойных стандартов по ситуации в Газе

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Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) выступили с осуждением двойных стандартов по ситуации вокруг сектора Газа.
Страны ЛАГ и ОИС осудили политику двойных стандартов по ситуации в Газе
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Мы осуждаем двойные стандарты в вопросах применения международного права и предупреждаем, что эта двойственность серьёзно подрывает доверие к государствам, которые защищают Израиль и ставят его выше закона», — приводит ТАСС заявление.

Страны подчеркнули, что эта ситуация показывает избирательность системы правоприменения на международном уровне.

Ранее королева Иордании Рания аль-Абдалла обвинила западных лидеров в «вопиющих двойных стандартах» за неспособность осудить гибель мирных жителей сектора Газа при обстрелах со стороны Израиля.

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