Израиль напомнил, что не обещал не наносить удары по югу Газы

Израиль призывает палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа, но не гарантирует, что по этому району анклава не будут наноситься удары, заявил пресс-секретарь израильской армии Джонатан Конрикус.

«Ситуация на земле является динамичной, идёт война. И я хочу подчеркнуть, что мы призывали и будем дальше призывать палестинцев направляться на юг. Однако мы ни на каком из этапов не заявляли о том, что не будем наносить удары по южным районам Газы», — сказал он.

Могут быть случаи, когда ЦАХАЛ будет «поражать важные военные цели в Газе», добавил он. Слова Конрикуса приводит ТАСС.

31 октября постпред Палестины в Лиге арабских государств Муханнад аль-Аклук заявил египетскому телеканалу Al Qahera News, что не менее 1,4 млн палестинцев были вынуждены перебраться из северной части сектора Газа в южную.