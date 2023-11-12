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Израиль напомнил, что не обещал не наносить удары по югу Газы

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Израиль призывает палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа, но не гарантирует, что по этому району анклава не будут наноситься удары, заявил пресс-секретарь израильской армии Джонатан Конрикус.

«Ситуация на земле является динамичной, идёт война. И я хочу подчеркнуть, что мы призывали и будем дальше призывать палестинцев направляться на юг. Однако мы ни на каком из этапов не заявляли о том, что не будем наносить удары по южным районам Газы», — сказал он.

Могут быть случаи, когда ЦАХАЛ будет «поражать важные военные цели в Газе», добавил он. Слова Конрикуса приводит ТАСС.

31 октября постпред Палестины в Лиге арабских государств Муханнад аль-Аклук заявил египетскому телеканалу Al Qahera News, что не менее 1,4 млн палестинцев были вынуждены перебраться из северной части сектора Газа в южную.

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