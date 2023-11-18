Репутационные войны: почему США выступили против оккупации Израилем сектора Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху изложили позицию Вашингтона о невозможности повторной оккупации сектора Газа израильской армией. Ранее Нетаньяху отмечал, что Тель-Авив может взять палестинский анклав под свой контроль на неопределённое время. Вместе с тем, по данным американских СМИ, между Вашингтоном и Тель-Авивом нарастают противоречия из-за ситуации в Газе. По мнению политологов, Вашингтон пытается подправить свою репутацию, испорченную практически безоговорочной поддержкой Израиля, однако в целом продолжает помогать своему союзнику.

Соединённые Штаты довели до премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху свою позицию, согласно которой реоккупация сектора Газа еврейским государством неприемлема, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телекомпании ABC News.

«Мы совершенно ясно дали понять, что повторная оккупация сектора Газа Израилем невозможна, равно как и сектор Газа не может дальше использоваться в качестве платформы для террористических атак, — отметил он. — Возможно, потребуется переходный период, когда (Израиль. — RT) будет обеспечивать сектору Газа безопасность. Это ещё предстоит рассмотреть. Но если говорить о будущем сектора Газа, по нашему мнению, он должен находиться под управлением Палестины, кроме того, должна быть обеспечена безопасность».

Ранее в интервью ABC News Нетаньяху заявил, что, по его мнению, именно Тель-Авив должен взять Газу под свой контроль на неопределённое время.

«В течение неопределённого периода времени общую ответственность за безопасность (в секторе Газа. — RT) будет нести Израиль, поскольку мы видели, что происходит, когда на нас этой ответственности нет», — сказал глава правительства.

Союзнические разногласия

Вместе с тем, по мнению американских СМИ, в последнее время между США и Израилем нарастают противоречия по поводу военных действий Тель-Авива в Газе и на палестинских территориях, расположенных на Западном берегу реки Иордан. При этом разногласия усиливаются не только по линии Вашингтон — Тель-Авив, но и внутри американской администрации.

Так, телеканал CNN 13 ноября опубликовал выдержки из электронного письма Энтони Блинкена, разосланного сотрудникам Госдепа. В нём госсекретарь США признал наличие внутри службы разногласий относительно того, как Израиль проводит кампанию против ХАМАС, и несогласие ряда чиновников с подходом администрации Байдена к ситуации на Ближнем Востоке.

«Некоторые в Госдепартаменте могут не соглашаться с нашими подходами или считать, что какие-то вещи мы можем делать лучше», — цитирует Блинкена CNN.

Энтони Блинкен и Биньямин Нетаньяху

AP

© Jacquelyn Martin

В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Вашингтоном и Израилем, сообщило 15 ноября, что Белый дом всё сильнее выражает недовольство действиями израильских сил, которые сопровождает большое число жертв среди мирного населения Палестины. Однако источники агентства отмечают, что Тель-Авив попросту игнорирует увещевания американских коллег и сводит переговоры с Вашингтоном к обсуждению частных вопросов.

Вместе с тем, по мнению авторов Bloomberg, на фоне происходящего в Газе поддержка правительства Нетаньяху со стороны администрации Байдена негативно сказывается на репутации самих США, особенно в отношениях с партнёрами в арабском мире.

Телеканал NBC, цитируя свои источники в администрации Байдена, подтвердил сообщения о растущих разногласиях с Израилем. По словам чиновников из Белого дома, трения возникают из-за чрезмерно агрессивных действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также вопроса о том, кто будет управлять палестинским анклавом после того, как Тель-Авив завершит свою военную кампанию.

«Между США и Израилем наметился раскол касательно того, где мы будем находиться через месяц или два», — сказал NBC американский чиновник.

Кроме того, по данным телекомпании, некоторые представители администрации Байдена настороженно относятся к израильской концепции создания укреплённой буферной зоны на севере сектора Газа для защиты Израиля.

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Однако, несмотря на сообщения СМИ о разногласиях между Вашингтоном и Тель-Авивом, США по-прежнему поддерживают Израиль. Так, по информации Bloomberg, администрация Байдена продолжает выполнять запросы израильтян по поставкам оружия и избегает обсуждения вопросов о каких-либо последствиях, вызванных действиями ЦАХАЛ против мирных палестинцев.

Напомним, ЦАХАЛ начал бомбардировки сектора Газа, а позже и наземную операцию после того, как боевики палестинского движения ХАМАС 7 октября осуществили массированный ракетный обстрел, а также вторглись в южные регионы Израиля, атаковав ряд военных объектов и гражданских поселений.

Из-за тесной застройки и высокой плотности населения Газы удары ЦАХАЛ по анклаву приводят к большому количеству жертв среди мирного населения. Ранее глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини сообщил, что около 70% погибших в секторе Газа в результате израильских ударов — женщины и дети. В свою очередь, британское издание The Guardian опубликовало 16 ноября видео с последствиями ударов по Газе, на котором видно, что город серьёзно разрушен.

Несмотря на критику со стороны международного сообщества за нанесение ударов по жилым кварталам Газы, а также по районам и объектам, в которых укрываются гражданские лица, ЦАХАЛ продолжает жёсткие действия в рамках своей операции.

16 ноября израильские военные, расширяя «точечную операцию» в крупнейшей в секторе Газа больнице «Аль-Шифа», провели штурм южной части медицинского комплекса. Тель-Авив утверждает, что госпиталь использовался боевиками ХАМАС в качестве командного центра и склада оружия. Как сообщил 17 ноября директор больницы Мухаммед Абу Сильмия, из-за блокады медцентра погибли все пациенты реанимационного отделения.

«Все больные, которые находились в реанимации, умерли. Все до единого», — передаёт ТАСС его слова.

Политические заявления

По большому счёту слова представителей администрации Байдена в сложившейся ситуации ничего не значат. Они заявляют о своих разногласиях с Израилем лишь по той причине, что поддержка Тель-Авива на фоне его действий в Газе начинает причинять Вашингтону ощутимые репутационные потери, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«На Вашингтон идёт давление со стороны арабских и мусульманских государств. Турция, Саудовская Аравия, Иордания — союзники США, которые осудили происходящее в Газе и призвали к прекращению боевых действий. Вашингтон обращает на это внимание и со своей стороны пытается оказать политическое давление на Израиль, чтобы тот перестал бить по жилым кварталам и проводить операции, которые приводят к огромным жертвам среди гражданских», — сказал эксперт в беседе с RT.

Израильские танки в Газе

AP

© Ohad Zwigenberg

При этом сам предмет заочной полемики Блинкена и Нетаньяху не имеет отношения к происходящему в Газе, считает Кошкин.

«Действия ЦАХАЛ, когда ради одного члена ХАМАС наносится удар, уничтожающий 400 мирных жителей, приводит в шок мировое сообщество. И теперь для отвлечения внимания придумали обсуждение того, как управлять Газой после окончания конфликта. Однако всё это уже было давно решено, и это решение поддерживает как ООН, так и Россия: это создание палестинского государства», — подчеркнул он.

По словам военного эксперта Ивана Коновалова, в попытках дистанцироваться от жёстких методов Тель-Авива США заявляют о несогласии со своим ближневосточным союзником, но при этом не предлагают каких-либо конструктивных вариантов урегулирования кризиса.

«Оккупация сектора Газа израильской армией проводилась не один раз. Сейчас США по публичным каналам передают Тель-Авиву, что нынешнюю ситуацию так просто не решить, но решать надо. Но есть ли у них ответ, каким образом это сделать? Это обычная история для США. Сначала они говорят: делать нужно не так, но как именно реализовывать предложения, не поясняют», — сказал эксперт.

При этом, несмотря на заявления главы Госдепа о несогласии с той или иной позицией израильских властей, Пентагон продолжает отправлять Тель-Авиву авиабомбы, снаряды и ракеты-перехватчики, добавил Коновалов.

«Несмотря на все разногласия, Вашингтон продолжает поддерживать Тель-Авив в практическом плане, хоть и считает, что те методы, которыми эту ситуацию хочет решить Тель-Авив, малопродуктивны», — пояснил аналитик.

На данный момент развитие ситуации зависит от множества факторов, и военная кампания Израиля не станет её решающей фазой, считает Иван Коновалов.

«Всё будет решаться достижением неких договорённостей, потому что Израиль не может позволить себе затянуть конфликт надолго. Вашингтон тем более не может себе этого позволить, а Европа заняла весьма невнятную позицию: по большому счёту, она пытается вообще не вмешиваться в эту ситуацию. Позиция арабского мира достаточно ясна, а Россия чётко говорит, что изначально нужно исходить из того, что должно существовать самостоятельное палестинское государство и что решать конфликт нужно только путём переговоров», — заключил собеседник RT.