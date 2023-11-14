CNN: Блинкен признал разногласия в Госдепе из-за позиции США в конфликте в Газе
Об этом сообщает телеканал CNN.
«Некоторые люди в департаменте могут быть не согласны с подходами, которых мы придерживаемся, или могут иметь взгляды на то, что мы можем сделать лучше», — сказал Блинкен.
При этом он добавил, что в Вашингтоне организовываются специальные форумы для обсуждения этих разногласий.
Ранее в СВР России заявили, что США за закрытыми дверями призывают Израиль ускорить операцию в секторе Газа.
Также посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что ООН не может разрешить палестино-израильский конфликт.