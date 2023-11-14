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CNN: Блинкен признал разногласия в Госдепе из-за позиции США в конфликте в Газе

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Госсекретарь США Энтони Блинкен признал наличие разногласий внутри Госдепа из-за подхода, которого придерживается администрация президента Джо Байдена в конфликте между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает телеканал CNN.

«Некоторые люди в департаменте могут быть не согласны с подходами, которых мы придерживаемся, или могут иметь взгляды на то, что мы можем сделать лучше», — сказал Блинкен.

При этом он добавил, что в Вашингтоне организовываются специальные форумы для обсуждения этих разногласий.

Ранее в СВР России заявили, что США за закрытыми дверями призывают Израиль ускорить операцию в секторе Газа.

Также посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что ООН не может разрешить палестино-израильский конфликт.

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