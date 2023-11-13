СВР: США за закрытыми дверями призывают Израиль ускорить операцию в секторе Газа

Соединённые Штаты за закрытыми дверями призывают власти Израиля ускорить операцию в секторе Газа, поскольку её затягивание может негативно отразиться на предвыборных позициях американского лидера Джо Байдена.

Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

Как передаёт РИА Новости, в ведомстве сообщили, что американская администрация в ситуации вокруг сектора Газа на фоне выражения обеспокоенности смертью более 10 тыс. палестинцев из-за ударов Армии обороны Израиля и призывов ввести гуманитарные паузы использует излюбленный приём — «фарисейство».

В СВР отметили, что на самом деле США за «закрытыми дверями» побуждают Израиль ускорить операцию в секторе Газа, чтобы не допустить её затягивания, так как это негативно отразилось бы на предвыборных позициях Байдена.

Как ранее заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Белый дом настаивает на том, что Израиль должен придерживаться правил ведения войны в ходе проведения операции в секторе Газа.

Байден в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху 6 ноября указал на обязанность Израиля защищать мирное палестинское население.