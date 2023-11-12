Белый дом призвал Израиль соблюдать правила ведения войны
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В интервью телеканалу CBS News он назвал «абсолютной трагедией» гибель каждого мирного жителя.
По словам Салливана, США скорбят о каждой из этих жизней и продолжают настаивать на том, что Израиль имеет право преследовать ХАМАС, который представляет угрозу для страны.
«Но это должно быть сделано в соответствии с законами войны», — добавил он.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что на текущий момент нет шансов на прекращение огня в секторе Газа.