Белый дом призвал Израиль соблюдать правила ведения войны

Белый дом настаивает на том, что Израиль должен придерживаться правил ведения войны в ходе проведения операции в секторе Газа. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В интервью телеканалу CBS News он назвал «абсолютной трагедией» гибель каждого мирного жителя.

По словам Салливана, США скорбят о каждой из этих жизней и продолжают настаивать на том, что Израиль имеет право преследовать ХАМАС, который представляет угрозу для страны.

«Но это должно быть сделано в соответствии с законами войны», — добавил он.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что на текущий момент нет шансов на прекращение огня в секторе Газа.