Байден указал Нетаньяху на обязанность защищать мирное население Палестины

Президент США Джо Байден в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в понедельник указал на обязанность Израиля защищать мирное палестинское население, сообщает Белый дом.

«Президент указал на непреклонную поддержку Израиля в защите израильских граждан от ХАМАС и всех прочих угроз, одновременно сделав акцент на обязанности защищать палестинских мирных жителей», — говорится в сообщении.

Байден отметил необходимость сокращать вред гражданским при военных операциях.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом сообщил, что Вашингтон выразил обеспокоенность числом жертв среди гражданских лиц в секторе Газа.