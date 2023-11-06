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Байден указал Нетаньяху на обязанность защищать мирное население Палестины

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Президент США Джо Байден в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в понедельник указал на обязанность Израиля защищать мирное палестинское население, сообщает Белый дом.

«Президент указал на непреклонную поддержку Израиля в защите израильских граждан от ХАМАС и всех прочих угроз, одновременно сделав акцент на обязанности защищать палестинских мирных жителей», — говорится в сообщении.

Байден отметил необходимость сокращать вред гражданским при военных операциях.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом сообщил, что Вашингтон выразил обеспокоенность числом жертв среди гражданских лиц в секторе Газа.

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