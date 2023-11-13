Посол Израиля: ООН не может разрешить палестино-израильский конфликт

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что ООН не может разрешить палестино-израильский конфликт.

«То, что ООН решит наш конфликт, у меня есть сомнения, потому что до сих пор я ещё не видел ни одного конфликта, который был решён ООН», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он назвал всемирную организацию «тратой времени».

«Потому что эта организация для Израиля в нашем конфликте до сих пор ничего положительного не сделала», — добавил дипломат.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.

Вместе с этим президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.