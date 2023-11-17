Все пациенты в отделении реанимации «Аль-Шифа» погибли из-за осады Израиля

Все пациенты в реанимационном отделении больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа погибли из-за блокады больницы Израилем.

Об этом заявил директор больницы Мухаммед Абу Сильмия.

«Все больные, которые находились в реанимации, умерли, все до единого», — передаёт его слова ТАСС.

По его словам, это произошло из-за осады со стороны Армии обороны Израиля, которая длится уже неделю.

С начала блокады в «Аль-Шифа» умерли уже более 54 человек, уточнил директор больницы.

Ранее представитель ВОЗ в Палестине Ричард Пеперкорн заявил, что организация выявила 152 случая нападения на медицинские объекты в секторе Газа с 7 октября.