«Отпугнёт международных инвесторов»: как развивается ситуация с заморозкой российских активов на Западе

Генеральная прокуратура ФРГ требует изъять €720 млн российских активов и пополнить ими госбюджет, сообщили в ведомстве. Такое решение якобы вызвано попыткой владельцев этих средств ранее вывести их из-под санкций. В свою очередь, западные СМИ сообщают, что США в качестве одного из вариантов изъятия российских активов предлагают признать союзников Украины «пострадавшей стороной» в конфликте. После этого замороженные средства якобы можно будет направить Киеву через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития. По словам аналитиков, любая форма конфискации российского имущества станет опасным прецедентом, который повлечёт негативные последствия для всей глобальной финансовой системы и нанесёт удар по самим западным странам.

Генпрокуратура ФРГ требует изъять часть российских активов на сумму более €720 млн и пополнить ими госбюджет. Как следует из релиза ведомства, соответствующий запрос был подан в суд Франкфурта-на-Майне ещё летом.

«7 июля 2023 года федеральная прокуратура подала в сенат государственной защиты Высшего регионального суда Франкфурта-на-Майне заявление об открытии независимого производства по конфискации... В рамках этого разбирательства на основании попытки нарушения эмбарго, наказуемого в соответствии с Законом о внешней торговле и платежах... остаток средств на счёте одного из российских финансовых учреждений в банке Франкфурта-на-Майне на общую сумму более €720 млн подлежит конфискации», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

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Как поясняет газета Der Tagesspiegel, указанные средства принадлежат фирме NDS, которую издание называет дочерней компанией Московской биржи. В материале утверждается, что в тот день, когда стало известно, что компания попадёт под санкции, руководители NDS «якобы пытались сделать так, чтобы их девятизначный баланс в JP Morgan исчез».

Немецкие следователи утверждают, что распоряжение о переводе средств было попыткой обойти санкции ЕС, что позволяет конфисковать эти деньги как орудие преступления.

«Поскольку нет надежды арестовать виновных, государство может конфисковать деньги. Однако решение суда ещё не принято», — отмечает Der Tagesspiegel.

Как сообщили ТАСС в суде Франкфурта-на-Майне, ходатайство Генпрокуратуры ФРГ об изъятии более €720 млн российских активов находится на стадии предварительного рассмотрения и решения о начале основного судебного производства пока нет.

Немецкие СМИ подчёркивают, что до сих пор власти ФРГ лишь замораживали российские средства и не прибегали к их конфискации.

«Пострадавшие союзники» Украины

На этом фоне газета Financial Times сообщила, что США в качестве одного из вариантов конфискации российских средств предлагают признать союзников Украины «пострадавшей стороной», после чего замороженные средства якобы можно будет направить Киеву через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития.

Согласно документу G7, попавшему в распоряжение журналистов FT, этот шаг будет считаться законным с точки зрения международного права, если его осуществят государства, «пострадавшие» и «особо пострадавшие» от конфликта. Предполагается, что среди таковых будут страны, которые финансировали экономику Украины и ВСУ во время боевых действий.

Белый дом

© AP Photo / Jacquelyn Martin

Другая подобная инициатива исходила от Еврокомиссии, которая в декабре предложила установить механизм налогообложения доходов от замороженных активов РФ. Детали этого плана официально не сообщались, однако агентству Bloomberg стало известно, что механизм должен позволить зачислять в европейский бюджет в пользу Украины прибыль от российских средств. Однако в итоговом заявлении декабрьского саммита ЕС нет однозначного упоминания этого механизма.

В целом, как констатирует Financial Times, страны G7 в последние недели активизировали переговоры по теме конфискации части российских активов. По данным газеты, это может быть связано с проблемами, которые возникли в ЕС и США при выделении новых пакетов помощи Украине.

Правовой беспредел

Напомним, предложения конфисковать российские активы начали звучать на Западе ещё в 2022 году, однако пока никаких практических шагов в этом направлении сделано не было. Как отмечает FT, активы Центрального банка России защищены международным законодательством и их конфискация повлечёт за собой серьёзные последствия для финансовой системы мира.

В июне Владимир Путин, говоря о целесообразности вложения денег в экономику РФ, отметил, что заморозка российских счетов за рубежом происходит в нарушение всех норм международного законодательства.

«Многие из наших бизнесменов на своём примере в этом убедились, когда с удивлением обнаружили, что на Западе оказались замороженными их счета и активы. Но по факту, как мы уже много раз говорили, в голову раньше никогда не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства — разбой — просто закрыли, отобрали, даже не объясняют почему. Даже разговаривать не хотят. Удивительно просто, Средневековье какое-то», — сказал глава государства на пленарном заседании ПМЭФ.

Президент России Владимир Путин

© Анатолий Медведь, фотобанк Фонда «Росконгресс»

Эту точку зрения разделяют опрошенные RT эксперты. Так, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич назвал ситуацию с российскими активами на Западе правовым беспределом.

«То, что предлагают Вашингтон и Берлин сделать с нашими счетами, называется правовой беспредел. На Западе, надо сказать, это все прекрасно понимают. Но, видимо, там произошла какая-то утрата контролирующих функций», — сказал аналитик.

По словам кандидата политических наук, доцента Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, конфискация активов РФ стала бы попранием самого главного принципа, который когда-то был положен в основу правовой системы Европы, — неприкосновенности частной собственности.

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«Фактически для конфискации Западу нужно сломать этот принцип через колено, принять решение, которое будет полностью противоречить их представлениям о том, что является правом и справедливостью. Сама система будет сопротивляться этому, потому что всё-таки в Германии ещё остаются судьи и депутаты Бундестага, для которых понятие права остаётся чем-то священным. Они не готовы вот так откровенно надругаться над законодательством своей собственной страны», — сказал собеседник RT.

При этом политолог не исключил, что в определённый момент Запад под давлением Вашингтона всё же начнёт конфискацию.

«США, как всегда, все самые трудные и противоречивые решения предлагают принимать своим европейским союзникам, не желая возлагать эту ответственность на себя и таким образом наносить удар по своему имиджу, рисковать своей национальной безопасностью. Так что, скорее всего, на определённом этапе под давлением США такого рода решение европейцами будет принято. Главная проблема заключается в том, кто первым примет огонь на себя. Германия в этом случае, скорее всего, постарается максимально затянуть время. Она инициирует дискуссию, но будет ждать, чтобы кто-то другой начал действовать первым», — заявил Фельдман.

В ноябре этого года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что конфискация российских активов за рубежом повлечёт негативные последствия для всей мировой финансовой системы.

По мнению Павла Фельдмана, такой шаг, помимо всего прочего, отпугнёт многие страны от западных финансовых институтов.