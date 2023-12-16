FT: страны G7 активизировали переговоры о конфискации активов России

Страны G7 на протяжении последних недель активизировали переговоры на тему конфискации части замороженных активов России.

Об этом говорится в статье издания Financial Times.

По данным издания, это может быть связано с тем, что ЕС пока не принял решение о выделении Киеву €50 млрд в рамках своей четырёхлетней программы поддержки, а американский конгресс ещё не одобрил пакет помощи Украине на сумму $61 млрд.

В статье говорится, что в таких условиях передача Киеву части активов России могла бы стать «альтернативным источником финансирования».

Также сообщается, что Соединённые Штаты заняли решительную позицию касательно данного вопроса и утверждают, что есть способ конфискации замороженных активов «в соответствии с международным правом».

В ноябре помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что коллективный Запад не будет возвращать России её замороженные активы, пока она не заплатит за СВО на Украине. Речь идёт о $300 млрд активов.