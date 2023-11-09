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Госдеп: Запад не вернёт России замороженные активы, пока она не заплатит за СВО

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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что коллективный Запад не будет возвращать России её замороженные активы в размере около $300 млрд, пока она не заплатит за СВО на Украине.

Об этом информирует ТАСС.

По словам О'Брайена, американский президент Джо Байден и его коллеги по G7 подтвердили ранее, что Россия «должна заплатить».

«Так что у нас имеется рычаг влияния в этом обсуждении», — сказал помощник.

Ранее конгресс США поддержал законопроект о передаче Украине активов России.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия проработает ответ на возможный отъём её активов странами Запада.

Также российский лидер Владимир Путин подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян.

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