Госдеп: Запад не вернёт России замороженные активы, пока она не заплатит за СВО
Об этом информирует ТАСС.
По словам О'Брайена, американский президент Джо Байден и его коллеги по G7 подтвердили ранее, что Россия «должна заплатить».
«Так что у нас имеется рычаг влияния в этом обсуждении», — сказал помощник.
Ранее конгресс США поддержал законопроект о передаче Украине активов России.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия проработает ответ на возможный отъём её активов странами Запада.
Также российский лидер Владимир Путин подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян.