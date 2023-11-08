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Песков: Россия проработает ответ на возможный отъём её активов странами Запада

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Россия проработает ответ на возможный отъём её активов странами Запада. Он может не быть зеркальным, но защитит интересы Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: Россия проработает ответ на возможный отъём её активов странами Запада
  • РИА Новости

Представитель Кремля отметил, что страны Запада последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконно продолжать отъём российских авуаров.

«Это незаконно... Это будет, разумеется, оспариваться, причём оспариваться бессрочно нашей стороной. Это повлечёт очень серьёзные судебные, юридические издержки для тех, кто такие решения примет», — сказал Песков.

Комитет по иностранным делам палаты представителей США ранее поддержал законопроект о передаче Украине российских активов.

Согласно документу, госсекретаря наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из ЦБ России или других иностранных активов Москвы. 

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