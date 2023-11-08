Песков: Россия проработает ответ на возможный отъём её активов странами Запада

Россия проработает ответ на возможный отъём её активов странами Запада. Он может не быть зеркальным, но защитит интересы Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что страны Запада последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконно продолжать отъём российских авуаров.

«Это незаконно... Это будет, разумеется, оспариваться, причём оспариваться бессрочно нашей стороной. Это повлечёт очень серьёзные судебные, юридические издержки для тех, кто такие решения примет», — сказал Песков.

Комитет по иностранным делам палаты представителей США ранее поддержал законопроект о передаче Украине российских активов.

Согласно документу, госсекретаря наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из ЦБ России или других иностранных активов Москвы.