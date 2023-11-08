Конгресс США поддержал законопроект о передаче Украине активов России
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что комитет одобрил законопроект с результатом 40 голосов «за» и два «против».
Согласно законопроекту госсекретаря наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из ЦБ России или других иностранных активов Москвы.
Ранее в Politico заявили, что страны ЕС обеспокоены рисками использования активов России для Украины.
Также в FT отметили, что конфискация российских активов приведёт Запад к невыгодному положению.