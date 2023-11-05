FT: конфискация российских активов приведёт Запад к невыгодному положению

Если западные страны рискнут конфисковать российские активы, то это приведёт к ситуации, когда другие государства захотят обезопасить себя от подобного сценария, сообщила газета Financial Times.

Отмечается, что страны могут вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если однажды к ним будут применены такие же санкции, как и к России.

Автор материала подчёркивает, что есть также и юридические препятствия.

«Европейский центральный банк выступил с решительным предупреждением европейским политикам даже против обложения налогом компаний ЕС, получающих сверхприбыль от заблокированных российских активов», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что те, кто присваивает себе чужие активы, не отличаются большим умом.