FT: конфискация российских активов приведёт Запад к невыгодному положению
- РИА Новости
Отмечается, что страны могут вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если однажды к ним будут применены такие же санкции, как и к России.
Автор материала подчёркивает, что есть также и юридические препятствия.
«Европейский центральный банк выступил с решительным предупреждением европейским политикам даже против обложения налогом компаний ЕС, получающих сверхприбыль от заблокированных российских активов», — говорится в публикации.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что те, кто присваивает себе чужие активы, не отличаются большим умом.