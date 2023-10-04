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Путин: присваивающие чужие активы не отличаются большим умом

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что те, кто присваивает себе чужие активы, не отличаются большим умом.
Путин: присваивающие чужие активы не отличаются большим умом
  • AP

Об этом глава государства сказал во время третьей Международной олимпиады по финансовой безопасности.

В ходе выступления российский лидер рассказал о совместном проекте центральных банков ряда стран Азии и Ближнего Востока, который позволяет им выпускать и обмениваться цифровыми валютами.

Путин подчеркнул, что подобная модель не подразумевает наличие третьей стороны, которая бы злоупотребляла полномочиями и вмешивалась в проведение платежей.

«В том числе заблокировать, например, сделку, арестовать счета, присвоить себе чужие деньги или активы. А такое, к сожалению, в современном мире бывает. Здесь сидят совсем молодые люди. Но я вам могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тёти, которые, видимо, большим умом всё-таки не отличаются», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна планирует стать первой страной Евросоюза, которая в текущем году узаконит конфискацию активов России, подпадающих под санкции, для финансирования восстановления Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если Эстония реализует идею о конфискации российских активов, Москва оперативно примет крайне чувствительные меры.

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