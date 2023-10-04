Путин: присваивающие чужие активы не отличаются большим умом

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что те, кто присваивает себе чужие активы, не отличаются большим умом.

Об этом глава государства сказал во время третьей Международной олимпиады по финансовой безопасности.

В ходе выступления российский лидер рассказал о совместном проекте центральных банков ряда стран Азии и Ближнего Востока, который позволяет им выпускать и обмениваться цифровыми валютами.

Путин подчеркнул, что подобная модель не подразумевает наличие третьей стороны, которая бы злоупотребляла полномочиями и вмешивалась в проведение платежей.

«В том числе заблокировать, например, сделку, арестовать счета, присвоить себе чужие деньги или активы. А такое, к сожалению, в современном мире бывает. Здесь сидят совсем молодые люди. Но я вам могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тёти, которые, видимо, большим умом всё-таки не отличаются», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна планирует стать первой страной Евросоюза, которая в текущем году узаконит конфискацию активов России, подпадающих под санкции, для финансирования восстановления Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если Эстония реализует идею о конфискации российских активов, Москва оперативно примет крайне чувствительные меры.