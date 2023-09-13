МИД заявил о готовности ответить в случае конфискации активов России Эстонией
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«Если подобные инициативы эстонцев воплотятся во что-то плюс-минус более или менее реальное, а мы рассматриваем это не как «изъятие», а как воровство, то в Таллине могут не сомневаться, что ответные меры будут крайне для них чувствительны и с нашей стороны не заставят себя ждать», — сказала она.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна планирует стать первой страной Евросоюза, которая в текущем году узаконит конфискацию активов России, подпадающих под санкции, для финансирования восстановления Украины.