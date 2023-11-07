Politico: страны ЕС обеспокоены рисками использования активов России для Украины
- РИА Новости
Об этом пишет Politico.
Отмечается, что Бельгия и Люксембург, в частности, хотят получить гарантии того, что им не придётся нести все юридические и финансовые риски, связанные с таким беспрецедентным шагом.
Как отметил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, для изъятия средств нужна правовая основа, а способа использовать такие средства, который бы не имел тяжёлых последствий для экономики, не существует.
Для Де Кро также важно работать над решением проблемы не только в рамках Европы, но и совместно с другими странами G7.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал беспределом изъятие российских активов на Западе.