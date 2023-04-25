Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал беспределом изъятие российских активов на Западе.

«Ну вы уже мыслите как юрист, выражаетесь политкорректно, говорите, что это грабёж. Я использую термин немножко другого порядка — это беспредел. Но если говорить об этом чуть более подробно, да, безусловно, изъятие российских активов и у граждан, и у компаний является незаконным актом, по сути, хищением, под которое невозможно подвести никакую юридическую базу», — цитирует РИА Новости Медведева.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, как он может оценить сложившуюся ситуацию.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжает работу по возвращению замороженных резервов в евро и долларах.

В конце января глава инвестиционных финансовых посредников ЦБ России Ольга Шишлянникова сообщила, что объём заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов оценивается в 5,7 трлн рублей по состоянию на 30 ноября.