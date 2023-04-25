Медведев назвал беспределом изъятие российских активов на Западе

Короткая ссылка
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал беспределом изъятие российских активов на Западе.
Медведев назвал беспределом изъятие российских активов на Западе
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«Ну вы уже мыслите как юрист, выражаетесь политкорректно, говорите, что это грабёж. Я использую термин немножко другого порядка — это беспредел. Но если говорить об этом чуть более подробно, да, безусловно, изъятие российских активов и у граждан, и у компаний является незаконным актом, по сути, хищением, под которое невозможно подвести никакую юридическую базу», — цитирует РИА Новости Медведева.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, как он может оценить сложившуюся ситуацию.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжает работу по возвращению замороженных резервов в евро и долларах.

В конце января глава инвестиционных финансовых посредников ЦБ России Ольга Шишлянникова сообщила, что объём заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов оценивается в 5,7 трлн рублей по состоянию на 30 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить