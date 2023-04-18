Набиуллина: ЦБ продолжает работу по возвращению замороженных резервов России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжает работу по возвращению замороженных резервов в евро и долларах. Об этом она сказала, выступая перед фракцией КПРФ в Госдуме.

«Мы продолжаем работу по тому, чтобы наши резервы в евро и долларах вернуть. В частности, указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Это ответная мера, она и формирует переговорную позицию по этому вопросу», — отметила глава Банка России.

Ранее стало известно, что страны G7 договорились сохранять заморозку российских активов до разрешения конфликта на Украине и выплаты Россией компенсаций за ущерб.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Евросоюз заморозил активы российских организаций и физлиц на сумму €21,5 млрд.

В конце января глава инвестиционных финансовых посредников ЦБ России Ольга Шишлянникова сообщила, что объём заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов оценивается в 5,7 трлн рублей по состоянию на 30 ноября.