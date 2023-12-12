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ЕК утвердила механизм «иммобилизации доходов» от замороженных активов России

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Еврокомиссия утвердила механизм «иммобилизации доходов» от замороженных активов России. Инициатива позволяет использовать в интересах Украины налоги с доходов, полученных благодаря замороженным на Западе российским активам.
ЕК утвердила механизм «иммобилизации доходов» от замороженных активов России
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Коллегия Еврокомиссии одобрила также механизм иммобилизации доходов от замороженных активов России», — сказала замглавы ЕК Вера Юрова, её цитирует ТАСС.

РИА Новости подчёркивает, что на данном этапе предлагается только аккумулировать на отдельных счетах в депозитариях ЕС чрезвычайную прибыль на активы ЦБ России.

В долгосрочной перспективе часть этих доходов предполагается перевести Украине, «вероятно, через специальную европейскую программу», отметил источник агентства в Брюсселе.

«Никаких переводов прибыли, просто её иммобилизация и хранение в депозитариях, чтобы в будущем она могла быть использована», — сказал неназванный собеседник.

Агентство Bloomberg писало, что полученные таким образом деньги Брюссель планирует потратить на «восстановление Украины».

Как отмечалось, такой шаг ЕК намерена предпринять вопреки беспокойству некоторых членов Евросоюза относительно законопроекта. Например, Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург настороженно относятся к инициативе и призывают к более постепенному подходу по разработке механизма.

В мае страны Евросоюза отчитались ЕК о заморозке более чем €200 млрд активов российского Центробанка. В Кремле констатировали, что Россия и российские предприниматели были ограблены Западом.

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