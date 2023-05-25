Страны ЕС отчитались Еврокомиссии о заморозке более €200 млрд активов ЦБ

Страны Евросоюза отчитались ЕК о заморозке более чем €200 млрд активов российского Центробанка.

Об этом заявил в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

«В десятом пакете санкций против России были введены новые требования для операторов и стран-членов по отчётности перед Еврокомиссией по замороженным активам и резервам Центробанка России», — сказал он.

Страны Европейского союза отчитались более чем о €200 млрд замороженных активов ЦБ России, добавил он.

Ранее издание Financial Times сообщило, что европейские чиновники обсудили планы перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на сумму €196,6 млрд.

11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие Соединёнными Штатами денег у россиян в пользу Украины подрывает доверие инвесторов.

Он отметил, что нужно будет внимательно ознакомиться с тем, есть ли какие-то попытки юридически обосновать такие решения.