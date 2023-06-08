Песков: российское государство и предприниматели были ограблены Западом
- РИА Новости
«Естественно, наши предприниматели, да и само государство — все были ограблены на Западе», — подчеркнул он.
По словам Пескова, государство, предприниматели и группы предпринимателей пытаются придумать пути борьбы за свои интересы, чтобы вернуть принадлежащие им активы из-за рубежа.
Он отметил, что это очень сложный и долгий путь, так как Запад посягнул на права собственности.
11 апреля Следственный комитет возбудил дело из-за присвоения Киевом активов российского банка.
25 мая представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил, что страны Евросоюза отчитались ЕК о заморозке более чем €200 млрд активов российского Центробанка.
Зампред Центробанка Ольга Полякова сообщила, что один из системно значимых российских банков уже выделил заблокированные активы в отдельное юридическое лицо.