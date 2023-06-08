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Песков: российское государство и предприниматели были ограблены Западом

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и российские предприниматели были ограблены Западом.
Песков: российское государство и предприниматели были ограблены Западом
  • РИА Новости

«Естественно, наши предприниматели, да и само государство — все были ограблены на Западе», — подчеркнул он.

По словам Пескова, государство, предприниматели и группы предпринимателей пытаются придумать пути борьбы за свои интересы, чтобы вернуть принадлежащие им активы из-за рубежа.

Он отметил, что это очень сложный и долгий путь, так как Запад посягнул на права собственности.

11 апреля Следственный комитет возбудил дело из-за присвоения Киевом активов российского банка.

25 мая представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил, что страны Евросоюза отчитались ЕК о заморозке более чем €200 млрд активов российского Центробанка.

Зампред Центробанка Ольга Полякова сообщила, что один из системно значимых российских банков уже выделил заблокированные активы в отдельное юридическое лицо.

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