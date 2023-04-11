СК возбудил дело из-за незаконного изъятия украинскими властями активов российского банка

Следственный комитет возбудил дело из-за присвоения Киевом активов российского банка.

Об этом говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры России.

«Принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 («мошенничество») и ч. 2 ст. 169 УК России («воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»). Расследование на контроле Генеральной прокуратуры», — отметили в ведомстве.

В Генпрокуратуре оценили ущерб российскому банку и его клиентам более чем в $1 млрд.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятое на Украине постановление, регулирующее продажу конфискованных российских активов и имущества, назвала это открытым грабежом со стороны киевского режима.

Захарова выразила уверенность, что даже малая часть конфискованного российского имущества не пойдёт на нужды жителей Украины, поскольку страна «пропитана» коррупцией.