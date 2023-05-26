Зампред ЦБ: один из крупных банков выделил заблокированные активы в отдельное юрлицо

Зампред Центробанка Ольга Полякова сообщила, что один из системно значимых российских банков уже выделил заблокированные активы в отдельное юридическое лицо.

Об этом она сказала в ходе V Съезда Ассоциации банков России.

Летом 2022 года власти приняли закон, предоставляющий кредитным организациям право выделять отдельное юрлицо, куда можно передавать активы, заблокированные странами Запада.

«Один из банков системно значимых уже прошёл эту процедуру. Буквально недавно приняли такое решение, выделили активы, выделили обязательства в отдельное юридическое лицо», — цитирует Полякову РИА Новости.

Как ранее заявили в Москве, заморозку активов Россия не оставит без ответа.

25 апреля президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предусматривает введение временного управления в отношении имущества иностранцев.