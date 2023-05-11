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Песков: Россия не оставит заморозку своих активов без ответа

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Запад оказывает колоссальное давление, заморозку активов Россия не оставит без ответа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: Россия не оставит заморозку своих активов без ответа
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Россия никогда не использовала энергетику ни в политических, ни в иных целях», — сказал Песков.

По его словам, Россия сталкивается с беспрецедентным давлением и экспроприацией своих активов за рубежом.

«И конечно же, никто не должен ожидать от России, что она всё это дело будет оставлять без реакции», — добавил он.

В апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжает работу по возвращению замороженных резервов в евро и долларах. 

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