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Bloomberg: ЕК 12 декабря представит план налога на прибыль с активов России

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Чиновники Европейской комиссии 12 декабря представят инициативу, которая предусматривает введение налога на прибыль, полученную благодаря замороженным активам России. Полученные таким образом деньги Брюссель планирует потратить на «восстановление Украины», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: ЕК 12 декабря представит план налога на прибыль с активов России
  • Gettyimages.ru

Такой шаг Еврокомиссия намерена предпринять вопреки беспокойству некоторых членов Евросоюза относительно законопроекта.

Агентство отмечает, что Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург настороженно относятся к инициативе и призывают к более постепенному подходу по разработке механизма.

Согласно имеющимся данным, российские активы, замороженные в Euroclear, принесли почти €3 млрд прибыли с момента их заморозки и до третьего квартала 2023 года. Ожидается, что цифра будет продолжать расти.

В мае страны Евросоюза отчитались ЕК о заморозке более чем €200 млрд активов российского Центробанка.

В Кремле констатировали, что Россия и российские предприниматели были ограблены Западом.

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