Bloomberg: ЕК 12 декабря представит план налога на прибыль с активов России
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Такой шаг Еврокомиссия намерена предпринять вопреки беспокойству некоторых членов Евросоюза относительно законопроекта.
Агентство отмечает, что Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург настороженно относятся к инициативе и призывают к более постепенному подходу по разработке механизма.
Согласно имеющимся данным, российские активы, замороженные в Euroclear, принесли почти €3 млрд прибыли с момента их заморозки и до третьего квартала 2023 года. Ожидается, что цифра будет продолжать расти.
В мае страны Евросоюза отчитались ЕК о заморозке более чем €200 млрд активов российского Центробанка.
В Кремле констатировали, что Россия и российские предприниматели были ограблены Западом.