«Грабят наши предприятия»: как болгарские бизнес-партнёры Бориса Зимина завладели замороженным российским активом

Как выяснил RT, участник так называемого антивоенного комитета предприниматель Борис Зимин* может быть причастен к отъёму сырьевого бизнеса в Швейцарии у одного из российских госбанков. Контроль над российским активом получил деловой партнёр Зимина — брат экс-министра финансов Болгарии Георги Велчев. По информации RT, вместе с Велчевым Зимин владеет третью всего номерного фонда на Черноморском побережье Болгарии. Через люксембургские офшоры он вложил в отели более $80 млн, однако инвестиции отбить не удалось. Управляющие компании отелей в долгах, а состояние семьи Зимина за 15 лет сократилось с $520 млн до $182 млн. Новый бизнес-инструмент — антироссийские санкции — оказался весьма кстати, отмечают опрошенные RT эксперты.

Как выяснил RT в своём расследовании, предприниматель Борис Зимин, сын основателя «ВымпелКома» и до недавнего времени главный спонсор Фонда борьбы с коррупцией** Алексея Навального***, преимущественно живёт на две страны — Болгарию и Кипр.

Согласно данным болгарского коммерческого реестра, в Софии у Зимина квартира в доме бизнес-класса на улице Генрика Ибсена. Именно здесь, в Болгарии, находятся и его главные коммерческие активы — несколько отелей на черноморском побережье.

Долгое время Зимин не раскрывал себя как конечного бенефициара зарегистрированных на Кипре управляющих компаний. В открытых данных фигурировали только граждане Болгарии братья Милен и Георги Велчевы.

Бизнес по-братски

Как сообщал Bloomberg, бывший министр финансов Болгарии Милен Велчев и его брат Георги купили находящийся в Швейцарии сырьевой бизнес одного из российских государственных банков в январе 2023 года.

После того как этот банк был внесён в санкционные списки, его активы оказались заморожены, а финансовая деятельность в Швейцарии приостановлена.

Из-за санкций три четверти сотрудников сырьевого предприятия вынуждены были уволиться. В таком состоянии его и перехватили братья Велчевы.

Примечательно, что Георги Велчев раньше был топ-менеджером инвестиционного подразделения этого банка в Болгарии.

Братья Велчевы хорошо известны в Болгарии. Милена знают как политика, Георги — как инвестора и отельера. Болгарская пресса сообщала, что Георги Велчев владеет пятью крупными отелями на берегу Чёрного моря через группу компаний Sigma. Но крупным бизнесменом он стал только после того, как его брат занял высокий государственный пост.

Милен Велчев на посту министра финансов Болгарии

AFP

© STR

В бизнес-империю братьев входят пятизвёздочные отели Sol Nessebar и Melia Grand Hermitage. Sol Nessebar состоит из двух отдельных гостиниц Sol Nessebar Mare и Sol Nessebar Bay & Palace. Обе расположены в паре километров от античного города Несебр.

Sol Nessebar Palace

© Sigma Capital

Melia находится в центре Золотых Песков, недалеко от монастыря Аладжа.

Melia Grand Hermitage

© Sigma Capital

У братьев есть также два отеля с четырьмя звёздами: Iberostar Sunny Beach Resort на курорте «Солнечный берег» (община Несебр под Бургасом) и Sol Luna Bay Resort в курортном городе Обзор (община Несебр).

Их общий гостиничный фонд — 2891 номер. По состоянию на 2010 год, это 35% от общего количества номеров во всех отелях, которые предлагали в аренду болгарские отели на черноморском побережье, согласно данным сайта ГК Sigma.

В 2005—2009 годах, когда гостиницы братьев вводились в эксплуатацию, Георги Велчев оценивал инвестиции в их строительство в $150 млн. К 2011 году рыночная стоимость болгарских отелей составляла $170 млн.

Sol Luna Bay Resort

© Sigma Capital

Под покровом офшора

Отели управляются восемью болгарскими фирмами. Пять управляют отелями, три занимаются техническим обеспечением работы, инвестициями и строительством. Собственниками болгарских фирм до 2009-го был ряд компаний из Люксембурга, в частности Sigma Capital Investments.

Затем структура перестроилась. Основным владельцем болгарских фирм в 2010-х стал кипрский офшор Libena Resorts Limited, находящийся под контролем тех же людей, которые стояли за Sigma Capital Investments. Кипрский офшор (по состоянию на 2023 год) является основным учредителем в каждой из болгарских компаний.

В болгарских СМИ и открытых источниках в связи с отелями фигурируют только фамилии Велчева и ещё одного гражданина этой страны — Веселина Данева. Последний — сын покойного председателя Болгарской торгово-промышленной палаты Божидара Данева. Сейчас он директор и управляющий гостиничным бизнесом. Кто остальные акционеры Sigma — «строго охраняемая тайна», писал местный портал «Имот Днес».

Однако болгарская пресса ошибалась, называя мажоритарным владельцем таинственных гостиниц Велчева. Как выяснил RT, главным инвестором, выгодоприобретателем и владельцем всех перечисленных гостиниц является Борис Зимин.

Это подтверждается документами из реестров юридических лиц Болгарии, Мальты и Люксембурга, связанными с Sigma Capital. Документальные подтверждения имеются в распоряжении редакции.

Семейный подряд

Главное подтверждение нашлось в реестре Кипра. «Контролирующим лицом компании является господин Борис Зимин, который в конечном счёте владеет 53% акционерного капитала компании», — гласит свежая выписка по Libena Resorts Limited (LRL). Эта фирма является ключевым звеном между люксембургской холдинговой компанией и самими отелями. Ей принадлежит от 80 до 100% уставного капитала в каждой из болгарских фирм.

RT

В кипрских документах упомянуты все основные трасты и бермудские офшоры, которые семья Зиминых использует для покупки, аккумулирования и маскировки активов. Например, там упоминаются BMT Private Equity и Zimin Foundation — семейные офшоры с Бермуд и Британских Виргинских Островов, о которых писал RT в связи с покупкой Зиминым-младшим дорогой недвижимости в Лондоне и на Кипре на сумму £17 млн.



Также в этих документах фигурируют DBZ Endowment Trust, чьё название, вероятно, расшифровывается как «Эндаумент-траст Дмитрия и Бориса Зиминых», и мальтийская Anebil Limited, которая выводит нас на личную мальтийскую управляющую компанию Зимина.

RT

Согласно выписке, в 2021 году, как и в предыдущем, в пользу этих офшоров было перечислено €1,83 млн. Деньги, очевидно, являлись частью дохода отца и сына Зиминых, а после смерти Дмитрия Зимина в 2021-м стали предназначаться его сыну единолично.

Деньги на ветер

Зимин входит в руководство и является бенефициаром десяти компаний в Болгарии, обслуживающих отели. Мы собрали финансовые данные его основных компаний, которые непосредственно получают выручку от отелей.

Так, фирма «Сандроуз Холидейз», которая управляет отелем Sol Luna Bay, получила в 2021-м чистую прибыль в размере 617 тыс. левов (около 30 млн рублей). А годом ранее, во время эпидемии коронавируса, закончила год с убытком в 1,45 млн левов (около 72 млн рублей).

Несмотря на прибыль в 2021-м, в финансовом отчёте аудиторы пишут, что у компании отрицательный собственный капитал — долги превышают активы на 4,36 тыс. левов.

И подобная приписка в отчёте аудиторов есть в каждой выписке из болгарского реестра. Меняется только сумма долгов. Для сравнения — «Съни Травел Клуб», управляющий пятизвёздочным отелем Melia Sunny Beach, заработал в 2021-м 2,15 млн левов, а годом ранее потерял 3,72 млн. При этом размер долгов отеля на 9 млн левов превышает размер активов.

RT

RT

RT

«Эти обстоятельства указывают на существенную неопределённость, которая может привести к значительному сомнению в способности компании продолжать функционировать в непрерывном режиме без поддержки собственников и других источников финансирования», — пишут аудиторы. Прогноз не обнадёживает: при текущих темпах погашения долгов и уровне доходов отелям будет сложно расплатиться с кредиторами.

Выводы аналитиков подтверждает практика. Так, согласно отчёту головного холдингового юрлица в Люксембурге, ещё в 2005-м бермудская BMT Investments Ltd. (называется так же, как и основной известный траст Зиминых) предоставила люксембургской Sigma Capital Investments кредит сначала на €5 млн, затем ещё на €8,4 млн с процентной ставкой 13,6%.

Почти сразу сумма кредита была увеличена на €12 млн «в связи с амбициозным развитием проектов» и составила €20,4 млн. Суммы кредитов увеличивались каждый год. В итоге к 2012-му полный объём кредитов на строительство отелей и начисленных процентов достиг €86 млн.

За восемь лет было погашено чуть больше €10 млн. Согласно последнему финансовому отчёту Sigma Capital, она должна своим кредиторам (то есть Зимину) €72,96 млн. Это субординированный долг — все средства должны быть выплачены одним платежом, который составляет почти половину рыночной оценки отелей (€150 млн). По крайней мере, именно такую цифру называл Георги Велчев.

Судя по темпам прироста выручки и уменьшения кредита, в текущей ситуации Sigma Capital не сможет расплатиться с Зиминым. За прошедший год сумма кредиторской задолженности снизилась лишь на €10 тыс.

Annual Accounts 2020 (упоминание BMT) стр 2

RT

Как потратить миллионы

Управление болгарским бизнесом осуществляет цепочка мальтийских компаний: FJV Management Ltd и FJV Holdings Limited. В 2021 году, согласно отчётности, в FJV Holdings были трудоустроены 76 человек, расходы на зарплату составили €3,32 млн.

Для сравнения — в лучшие годы на российскую оппозицию Зимин тратил по $1 млн в год.

Впоследствии и эти пожертвования Зимин вынужден был урезать. Как он сам рассказал в интервью Елизавете Осетинской****, хотя он и помогает российским журналистам и релокантам, но больше не может «оказать системную поддержку».

«У нас мало денег», — объяснял Зимин. И это похоже на правду — состояние, полученное его отцом от продажи доли в «ВымпелКоме», сократилось втрое за 12 лет. В 2005 году Forbes оценивал капитал Дмитрия Зимина в $520 млн. А в 2017-м в ходе судебных разбирательств в Лондоне была озвучена новая цифра — $182 млн. То есть за прошедшие годы состояние семьи сократилось на $338 млн.

Санкционный стартап

Состояние Бориса Зимина с годами таяло, инвестиции в отельный бизнес не приносили желаемых дивидендов и даже не отбивались до конца. Расходы росли: Зимин купил вертолёт, ферму и пару квартир в Великобритании, а также апартаменты на Кипре. Об этих расходах, которые вместе составили £17 млн, подробно писал RT в своём расследовании.

С началом специальной военной операции на Украине страны Запада отодвинули Россию от международного бизнеса, ввели санкции. Активы РФ в недружественных странах оказались арестованы, по сути — украдены.

Вскоре после начала СВО Борис Зимин вместе с Михаилом Ходорковским*****, ещё одним спонсором ФБК, основали так называемый антивоенный комитет. Оппозиционеры вроде Леонида Волкова****** и Марии Певчих******* стали лоббировать санкции и помогать странам Запада искать активы России за рубежом.

И вот после того, как началась активная работа по распределению отобранных у РФ активов, одно из таких предприятий покупают братья Велчевы — семья, ведущая совместный бизнес с Зиминым.

В погоне за наживой

Формально Зимин никак не фигурирует в этой сделке. Но то, что граждане Болгарии и бизнес-партнёры Зимина заинтересовались арестованным российским активом, — не просто совпадение, уверены эксперты.

О политике речи не идёт, здесь чисто коммерческий интерес, считает депутат Госдумы, член комиссии по противодействию иностранному вмешательству Олег Матвейчев.

«Антироссийская идеология, слова о том, «какие плохие русские» и введение санкций имеют промежуточную цель — получить российские активы и заработать на них, — говорит депутат Госдумы. — А глобальная цель Запада состоит в уничтожении российского государства и в том, чтобы присвоить наши национальные богатства — полезные ископаемые, нефть и газ».

Работу тех, кто помог отнять российские предприятия за рубежом, Запад оплачивает не из своих средств: придумана схема по вознаграждению за счёт собственно арестованных активов, считает Матвейчев.

«Не хотят англосаксы тратить собственные деньги. Они грабят наши предприятия, в частности вот этот банк, а на полученные деньги оплачивают оппозицию, которая помогает эти активы найти, — пояснил эксперт. — А те наши граждане, которые помогают недружественным странам совершать рейдерский захват, по сути, совершают предательство против Родины».

«Грош цена словам идеологов оппозиции, которые призывают донатить якобы на построение демократической России, — говорит заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв. — Как доказывает история с Зиминым, всё на самом деле направлено на удовлетворение коммерческого интереса причастных лиц. Цель — получение доступа к активам, причём желательно за рубежом, потому что в Россию этим людям обратного хода нет».

В реестровых документах есть информация, что администрация отелей Велчевых помогает украинским беженцам, оказавшимся в Болгарии. Если будет доказано, что средства, полученные в результате деловой активности, были направлены на помощь ВСУ или государственным институтам Украины, действия Зимина как бенефициара управляющих компаний могут быть квалифицированы как финансирование терроризма, говорит Соловьёв.

9 января 2023 года правоохранительные органы РФ объявили Бориса Зимина в розыск. Он подозревается в мошенничестве при продаже акций ранее принадлежавшего ему сервиса каршеринга Belka Car на сумму 567 млн рублей.

В розыске находится и старший брат Зимина, Сергей. Он был известен как член коптевской преступной группировки по кличке Зёма. Его подозревали в причастности к организации убийства тушинского авторитета Вячеслава Степанова, при котором также погибла пассажирка трамвая, случайно оказавшаяся на линии огня.

В начале нулевых Сергей Зимин уехал в Испанию, где пропал без вести. Дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям, но в 2021-м, после публикации расследования RT, его снова объявили в розыск.

* Включён в реестр иностранных агентов решением Минюста РФ от 02.09.2022

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, 25 января 2022 года.

**** Включена в реестр иностранных агентов решением Минюста РФ от 01.04.2022.

***** Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Минюста от 22.04.2022.

****** Включена в реестр физлиц-иноагентов по решению Минюста РФ от 05.05.2023.