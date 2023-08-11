«Типично для детей миллиардеров»: как тратит деньги отказавшийся от спонсорства ФБК Навального бизнесмен Борис Зимин

Как выяснил RT, прекративший финансировать ФБК* Навального** «из-за недостатка средств» меценат Борис Зимин*** потратил на роскошный образ жизни £17 млн. Среди таких трат — покупка вертолёта, яхты, домов в Лондоне и кипрском Лимасоле. Зимин получил гражданство Кипра, где и проживает вместе с третьей женой и детьми в люксовых апартаментах за €5,3 млн. Наблюдатели отмечают, что бизнесмен живёт типичной жизнью тех, кто привык расходовать родительское состояние на собственные нужды.

Борис Зимин — сын основателя «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») и благотворительного фонда «Династия» Дмитрия Зимина. Зимин-младший известен тем, что годами финансово поддерживал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, однако в мае 2023 года заявил, что «сократил» финансирование ФБК.

«Политическая организация не должна зависеть от крупных доноров», — объяснил он своё решение. На вопрос интервьюера, основательницы The Bell**** Елизаветы Осетинской*****, как он сейчас поддерживает журналистов и релокантов, меценат ответил, что хотя и помогает им, но не может «оказать системную поддержку». «У нас мало денег», — пояснил Зимин.

При этом только за последнее десятилетие Зимин потратил £17 млн на покупку предметов роскоши.

Также на russian.rt.com Тайны династии Зиминых: RT выяснил, что скрывает семья спонсора Навального

По милости бывшей

Основной источник средств Бориса Зимина — семейный траст BMT, зарегистрированный на Бермудах в пользу его отца Дмитрия. В середине нулевых Forbes оценивал состояние Зимина-старшего в $520 млн. В 2021-м он скончался в Швейцарии.

Из судебных и реестровых документов Британии RT узнал, что личную лондонскую недвижимость Зимин-младший оформляет на бермудский траст Kopt Development, единственным бенефициаром которого является он сам.

Подробности о состоянии Зиминых стали известны благодаря опубликованным судебным документам, когда бизнесмен судился со второй женой за раздел имущества. Лорд апелляционного суда Лондона Кристофер Флойд в 2017-м вынес решение по иску бывшей жены Зимина о распоряжении имуществом. Элла Зимина настаивала, что ей положены дополнительные выплаты в размере £8 млн, а также планировала отсудить у мужа дом в Кенсингтоне. Cуд удовлетворил её требование частично, постановив выплатить £1,15 млн.

Британский суд подчёркивал, что меценат не сам заработал своё состояние, а пользуется средствами отца.

По условиям трастового соглашения бенефициары траста (семья Зиминых) могут лишь просить управляющих или рекомендовать им потратить определённые суммы на деловые или личные нужды. Окончательное решение принимают сами управляющие.

Общий объём личных средств и активов Зимина-младшего, по показаниям его бывшей супруги британскому суду, превышает £40 млн. По подсчётам RT, «из своего кармана», то есть из тех средств, которыми он может пользоваться без разрешения отцовского траста, сын потратил уже половину.

Владелец домов, яхт, вертолётов

Британская пресса писала, как в 2009 году после развода Зимин купил себе вертолёт за £850 тыс. и пользуется яхтой стоимостью £3,5 млн. Цена лондонского дома в «районе миллиардеров» Кенсингтон, по данным реестра недвижимости, составляла на момент покупки £4 млн. Сейчас его рыночная цена уже £6,26 млн.

Но, как выяснил RT, Зимину принадлежит ещё одна квартира в Лондоне, в доме №1 по Wycombe Square. Этот клубный дом с окнами в пол в пяти минутах от Кенсингтонского дворца был построен в 2004 году.

Лондонский дом №1 по Wycombe Square (слева)

AFP

© BEN STANSALL

По данным реестра недвижимости Лондона, в 2005 году у бермудского офшора Kopt Development появилось право собственности на одну из квартир на верхнем этаже. Сейчас оценочная стоимость этих апартаментов, по данным местных агентств, составляет £3 млн.

Помимо лондонской недвижимости, с 2012 по 2017 год Зимин через другой свой траст владел объектом под Бристолем. Живописная ферма «Гриналей-Фарм» (Greenaleigh Farm) в Восточном Соммерсете, на побережье Бристольского залива, раньше была частью замка Данстер и снабжала молоком весь округ Майнхед.

Согласно реестру недвижимости, главный дом XIX века постройки и хозяйственные здания были оформлены на одноимённый офшор, директорами которого были Зимин и его третья жена, выпускница МГУ Юлия Прохорова. Сумма покупки неизвестна. В 2017-м Зимин продал ферму за £905 тыс., по данным местных статистических агентств.

Ферма Гриналей

© Агентство недвижимости Savills

Типичный «хайнет»

По подсчётам RT, в Великобритании у Бориса Зимина в разные годы было пять движимых и недвижимых предметов роскоши: дом и квартира в Лондоне, коттедж под Бристолем, вертолёт и яхта. Общая стоимость этих активов составляет £12,4 млн.

Такие покупки типичны для детей «хайнетов» (высокообеспеченных людей, от англ. high net worth individual), отмечает член комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству депутат Олег Матвейчев.

«Это типично не только для детей миллиардеров, которые не сами заработали состояние, это в целом характерный штрих российского несистемного оппозиционера, — говорит Матвейчев. — Тот же Навальный и его коллеги основную часть денег, которые им давали, тратили на собственные нужды, а не на реальную политическую деятельность».

Из всех трат на оппозицию, по словам Матвейчева, на «настоящую работу» расходуется «какой-то очень небольшой процент».

«Остальное идёт в карман тем людям, которые занимают руководящие посты в оппозиционных движениях, — говорит депутат. — Иначе бы они не стали этим заниматься: ведь можно оказаться в тюрьме, получить проблемы с госорганами. За все эти риски они себя очень хорошо вознаграждают».

Также на russian.rt.com Нежелательный для Москвы, балласт для Лондона: автор проекта Integrity Initiative институт IFS ликвидируется в Британии

Парковка для резидента

RT узнал ещё об одной возможной покупке Зимина-младшего — люксовых апартаментах на Кипре примерной стоимостью £4,5 млн.

В декабре 2022-го Борис Зимин опубликовал на своей странице в Facebook****** фотографию автомобиля Maserati, припаркованного на месте для инвалидов с нарушением правил.

«На Кипре тоже есть состоятельные инвалиды. Все сразу подумали про родной язык инвалида, правда? Выздоровления инвалиду!» — намекнул Зимин на возможное происхождение владельца машины.

Как выяснил RT, Зимин уже несколько лет постоянно проживает на Кипре с третьей женой. Эти данные бизнесмен предоставил при регистрации новой фирмы в Великобритании.

В январе 2023 года в Лондоне была зарегистрирована компания Wycombe Square Investment. Среди учредителей — Борис Зимин и Георги Велчев, брат бывшего министра финансов Болгарии. Вид деятельности организации не указан, нет и других подробностей о том, чем будет заниматься фирма.

Зато в заявке на регистрацию нашлись любопытные данные. Там указано, что Зимин является «резидентом» Кипра, а также вписан его личный адрес: гавань Лимасола, жилой комплекс Dioni (Limassol Marina, Dioni Residences) и номер апартаментов.

Аналогичный адрес был указан и при регистрации его болгарской строительной компании «Керко България». Вместе с именем Зимина в болгарском реестре указано имя его третьей жены, что исключает совпадение. Вероятность, что это однофамилец, тоже исключена: в британском реестре указана дата рождения.

Компания Limassol Marina в 2010—2014 годах застраивала и реконструировала гавань Лимасола. Одним из объектов на первой линии, с видом на яхтенную марину и Средиземное море, стал четырёхэтажный дом с бассейном на террасе.

Гавань в Лимасоле, Кипр

Gettyimages.ru

© f8grapher

Цена счастья

В этом доме и поселился Борис Зимин. Его апартаменты располагают выходом на террасы с барбекю и лаунж-зоной. В одной квартире — три спальни, две гостиные. В другой, поменьше, — две спальни и одна гостиная.

Жилая площадь обеих квартир превышает 300 кв. м. Площадь террас — ещё 76 кв. м.

Согласно объявлениям, стоимость квадратного метра здесь составляет от €14 558 до €19 796. По среднему арифметическому, стоимость жилой площади двух апартаментов Зимина в Лимасоле может составлять €5,27 млн, что в 2015—2016 годах было эквивалентно примерно 450 млн рублей.

Документы болгарской и британской фирм — основное подтверждение связи Зимина с кипрскими апартаментами, которым располагает RT. Земельный регистр Кипра закрыт от публики. Получить выписку оттуда можно только в том случае, если автор запроса сам владеет этой недвижимостью или местный суд разрешил ему получить такой документ.

Поэтому нельзя однозначно утверждать, что Зимин приобрёл эти апартаменты, а не взял, например, в долговременную аренду. Вместе с тем он, очевидно, проводит много времени в Лимасоле.

На две страны

О том, что Зимин живёт на две страны — Кипр и Болгарию, — сообщал в своём решении апелляционный суд по семейным делам Лондона. Помимо судебных документов, о жизни Зимина на Кипре есть данные и из открытых источников. Меценат регулярно публикует в соцсетях фото с Кипра, а его новая супруга ставит лайки центру досуга в Лимасоле для детей, где праздновали день рождения дочери.

О том, что Зимин с большой вероятностью именно приобрёл недвижимость для постоянной жизни на Кипре, говорят и следующие факты. Его отец, основатель «Билайна» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин, скончавшийся в 2021 году, похоронен на Кипре. Там же, в Лимасоле, по сообщениям местной русской диаспоры, «постоянно проживает» его вдова, мать Бориса Зимина. Наконец, в документах на офшор Kopt Development Зимин указал наличие гражданства Кипра.

Брат за брата

Помимо трат на себя, Зимин оплачивал и политическую активность. RT писал, что в 2020 году объём поддержки ФБК со стороны Зимина составил 76 млн рублей. Эти же данные косвенно подтвердил сам меценат в последующих интервью. Одновременно у него на содержании находился руководитель ФБК Алексей Навальный, который получал от своего спонсора в среднем по 5 млн рублей в год.

Также на russian.rt.com «Содержит фонд — заказывает музыку»: меценат Борис Зимин оплатил аренду для ФБК Навального на 4,7 млн рублей

Старший брат Зимина Сергей был известен как член коптевской преступной группировки под кличкой Зёма. RT рассказывал, чем он занимался в 1990-х и как пропал без вести в Испании. Его подозревали в причастности к организации убийства тушинского авторитета Вячеслава Степанова, при котором также погибла пассажирка трамвая, случайно оказавшаяся на линии огня. Дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

После публикации RT в 2021 году столичное МВД снова объявило Сергея Зимина в розыск по этому делу, посчитав его вину доказанной.

Семья Зиминых никогда не рассказывала о родственных связях с Зёмой, но после опубликованного расследования RT Борис Зимин впервые публично признал, что обвиняемый в тяжких преступлениях участник ОПГ «Коптевские» Сергей Зимин — его брат.

А 9 января 2023 года правоохранительные органы объявили в розыск и самого Бориса Зимина. Он подозревается в мошенничестве при продаже акций ранее принадлежащего ему сервиса каршеринга Belka Car на сумму 567 млн рублей.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, 25 января 2022 года.

*** Включён в реестр иностранных агентов решением Минюста РФ от 02.09.2022

**** Издание The Bell включено в реестр СМИ-иностранных агентов решением Минюста РФ от 09.12.2022.

***** Включена в реестр иностранных агентов решением Минюста РФ от 01.04.2022.

****** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.