Болгария может начать поставки Киеву советского бронированного транспорта

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что страна в конце сентября — начале октября может начать передачу Украине бронированного транспорта советского образца.

Об этом, как информирует ТАСС, стало известно во время пресс-конференции Тагарева с его украинским коллегой Алексеем Резниковым в Одессе.

«К концу сентября — началу октября мы будем уже иметь ратификацию этого соглашения..., тогда сможет начаться передача», — сказал Тагарев.

При этом Резников заявил, что Болгария также может принять участие в подготовке украинских военных.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Болгарии Мария Габриэль обсудили тему военной помощи Украине.

Также поступала информация, что США заключили сделку с Болгарией и Южной Кореей о поставках снарядов на Украину.