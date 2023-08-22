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Болгария может начать поставки Киеву советского бронированного транспорта

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Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что страна в конце сентября — начале октября может начать передачу Украине бронированного транспорта советского образца.

Об этом, как информирует ТАСС, стало известно во время пресс-конференции Тагарева с его украинским коллегой Алексеем Резниковым в Одессе.

«К концу сентября — началу октября мы будем уже иметь ратификацию этого соглашения..., тогда сможет начаться передача», — сказал Тагарев.

При этом Резников заявил, что Болгария также может принять участие в подготовке украинских военных.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД  Болгарии Мария Габриэль обсудили тему военной помощи Украине.

Также поступала информация, что США заключили сделку с Болгарией и Южной Кореей о поставках снарядов на Украину.

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