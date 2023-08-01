FT: США заключили сделку с Болгарией и Южной Кореей о поставках снарядов на Украину

В США заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку 155-мм снарядов на Украину.

«США уже заключили сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку снарядов на Украину и ведут переговоры с Японией о том же», — сообщает The Financial Times со ссылкой на чиновников.

Российский президент Владимир Путин ранее отмечал, что весь мир видит, что хвалёная западная техника горит и уступает по своим характеристикам некоторым образцам ещё советского производства.

31 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что украинские потери за прошедший месяц составили 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе десять танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.