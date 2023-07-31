Шойгу: ВСУ за месяц потеряли более 20,8 тысячи военных и 2,2 тысячи единиц техники
- РИА Новости
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека, и 2227 единиц различного вооружения», — заявил Шойгу.
Он уточнил, что было, в частности, уничтожено десять танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска везде остановлены и отброшены.