Украинские потери за прошедший месяц составили 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе десять танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека, и 2227 единиц различного вооружения», — заявил Шойгу.

Он уточнил, что было, в частности, уничтожено десять танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска везде остановлены и отброшены.